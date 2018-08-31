CHP'den hükümetin AB atağına destek

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeliköz, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasını olumlu bulduklarını belirterek hükümete demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı çağrısı yaptı. Çeviköz, "Türkiye’nin kaybettiği güveni yeniden kazanması gerekir” dedi.

Çeviköz, ABD'nin tüm dünya ile sorun yaşadığını belirtirken, AB'nin Washington'a direndiğini; Türkiye'nin de bu yüzden tekrar Avrupa'ya dümen kırdığını belirtti.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’a konuşan Çeviköz’ün değerlendirmeleri şöyle:

“Türkiye’nin AB ile ilişkileri iyi tutması gerekirdi ama nutuklar, hamaset söylemleri buna engel oldu. Türkiye’nin kaybettiği güveni yeniden kazanması gerekir. Bunun için de içeride atılması gereken adımlar var. Her şeyden önce yargının siyasallaştığı görüntüsünden kurtulmalıyız. Kuvvetler ayrılığının iyi işlediği bir rejime ihtiyaç var ama tek adam rejimi bunu ortadan kaldırıyor. İnsan hakları, bireysel özgürlükler konusuna adım atılmalı. İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Eren Erdem, Osman Kavala’nın durumu hukuk ve adalete aykırı. Onun için her şeyden önce AB ile yeniden ilişkiye girebilmenin yolu hukukun üstünlüğünün, erkler ayrılığının, temel hakların yerleştiğine ilişkin güveni vermesi ile mümkün olacak.

"Uyarılar yeniden dile getirilecek"

AB’den anayasa referandumundan önce, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak rejim değişikliğinin Türkiye’yi AB’den uzaklaştıracağı uyarıları gelmişti. Varna’da yapılan AB zirvesinde bunlar açık bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’a söylendi. Bu uyarılar yeniden dile getirilecektir diye düşünüyorum. OHAL fiilen kaldırılmış olsa bile neredeyse hukuki bir düzen haline dönüştü. AB de bunu görüyordur, bu konuda uyarılarını dile getirmeye devam edecektir. Elbette Türkiye’nin kendi içindeki hukukun üstünlüğü ilkesine saygı duyulacak şekilde demokratikleştiğini göstermesi güveni arttıracak ve yatırımların gelmesi için uygun bir ortam oluşturacak.

ABD’nin bütün dünya ile sorunu var; Çin’le, Avrupa’yla... Avrupa, ABD’ye direndi; Türkiye de AB direncini gördüğü için çareyi buraya dümeni kırmakta gördü. Ama Türkiye’nin AB ile sorunlarının çözümü sağlanmadan, ilerleme olacağını sanmıyorum. Türkiye’nin AB ile yakınlaşması sorunları aşması ile mümkündür.

"Gümrük Birliği düzeltilmeli"

Gümrük Birliği’nde düzeltilmesi gereken şeyler var. Tarım ürünleri, hizmet sektörü ile ilgili alanlarda açılımlara ihtiyaç var. Serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkelerde, serbest ticaretin önünün açılması gerekiyor. Gümrük Birliği bize bu hakkı verdiği halde, AB bunun önünü tıkıyor. Bu düzenlemeler olduğu takdirde Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasında önemli bir dosya. Mesela Almanya koalisyon protokolüne Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne alınmayacağı hükmü koymuştu. Bunların aşılmasının yolu sonuca yönelik diplomasiyle olur.”