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CHP'den hükümete Kürt sorununa 'birlikte çözüm' çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Afrin operasyonuyla ilgili olarak hükümete 4 tavsiyede bulundu

26 Ocak 2018 20:55

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin hükümete 4 tavsiyede bulundu. Hükümetten dikkatli, samimi ve askeri ile diplomatik bütün angajmanların en azından ana muhalefetle paylaşılmasını isteyen Altay,  son olarak da "Her zaman söylediğimiz, olması gerekeni bir kere daha söylüyoruz terörle katı mücadele ederken eş zamanlı olarak Türkiye'nin Kürt sorunu çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım. Bütün siyasi partiler birlikte atalım" çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Altay, CHP'nin  Afrin  operasyonuna başladığı günden beri destek verdiğini  anımsatarak, bu durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu ileri sürdü. Engin Altay şöyle konuştu: "Tayyip Erdoğan, bu operasyonu milli davayı, Türkiye'nin huzurunu, bütünlüğünü ilgilendiren böyle bir konuyu bir 'one man' şova çevirmek istiyorsa bunda başarılı olmayacak. Kendisine bir başarı hikayesi çıkarma gayreti geri tepecek. Askerin, Mehmetçiğin kanı üzerinden kim siyaset yaparsa Allah onun belasını versin. Desteklerini açıkladığı böyle hassas bir dönemde Erdoğan'ın hala yerli ve milli  polemiği yapması anlaşılabilir değildir. Bir gayri milli varsa böyle ulusal bir dava üzerinden yerlilik ve millilik polemiği yapandır. O da Tayyip Erdoğan'dır. 80 milyonun gözünün kulağının Mehmetçikte olduğu noktada yerli ve millilik polemiği yapmanın karşılığı edepsizliktir. Böyle bir siyasi süreçte bu işten iç siyasete malzeme sağlamak için AK Parti'nin toplum nezdinde kaybolan itibarını yeniden kurtarmak için ana muhalefet partisiyle  polemik yapmak siyasi edepsizliğin daniskasıdır."

"Hükümetten 4 şey istiyoruz"

Engin Altay, Afrin Harekatı'na ilişkin hükümete şu tavsiyelerde bulundu: "Hükümetten 4 şey istiyoruz. Bir samimi olun. Mutlaka samimi olun. İki askeri ve diplomatik bütün angajmanlarınızı en azından ana muhalefetle paylaşın. Üç dikkatli olun. Stratejik hatalar yaparak Mehmetçiğin büyük kayıplar vermesine yol açacak büyük kayıplardan sakının. Dört, her zaman söylediğimiz,  olması gerekeni bir kere daha söylüyoruz terörle katı mücadele ederken eş zamanlı olarak Türkiye'nin Kürt sorunu çözümüne yönelik yapıcı adımlar atın, atalım. Bütün siyasi partiler birlikte atalım. " (DHA)

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