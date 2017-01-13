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CHP'den hodri meydan: Bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa erken seçim teklifine "Evet" diyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'den de erken seçim çağrısına destek geldi

13 Ocak 2017 01:35

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim imasından sonra “Genel Başkan adına konuşuyorum, bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa erken seçim kararına tam destek veriyoruz” dedi. 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da "Bu bir tehditse yakışıksız, tespit ise zamansızdır" dedi.

Anayasa değişikli teklifinin görüşmeleri devam ettiği Genel Kurul’da HDP Kars Milletvekili ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ‘Erken seçim taraftarıyız’ diyerek erken seçim istediklerini açıkladı.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" demişti.

 

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