CHP'den 'hileli gıdaya' Meclis araştırması

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Son günlerde kamuoyunun gündemine yer alan hileli ve sağlıksız gıdalar, TBMM gündemine taşındı. TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, hileli ve sağlıksız gıda üretimi ve bunların insan sağlığına etkilerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Seçer, “Türkiye, neredeyse hileli ve sağlığa zararlı ürün satışında ilk sıraya yerleşti” dedi.

Hileli gıdalar serbestçe satılıyor

Seçer, TBMM’ye verdiği önergenin gerekçesinde, “Hileli ve sağlığa zararlı ürünlerin serbestçe satılabildiği Türkiye, bu konumuyla diğer ülkeler arısında neredeyse ilk sıraya yerleşmiştir. Oysa, gelişmiş ülkelerde gıda güvenirliği konusu çok sıkı kurallara bağlanmış, tüketicilerin sağlığının korunması için her türlü tedbir ve önlem alınmıştır” dedi.

Et, et ürünleri, yumurta, bal ve ekmekte tehlike arttı

Son günlerde halkın temel tüketim maddeleri arasında olan et ve et ürünleri, yumurta, bal ve ekmekte tehlikenin arttığına yönelik haberlerin yer almaya başladığını anımsatan Seçer, şöyle devam etti:

“Kırmızı ette domuz eti, sucuk sosis gibi yiyeceklerde tek tırnaklıların eti, deri, kıkırdak, böbrek, rakıda metil alkol, domates, çilek, ıspanak, kabak, biber ve salatalıkta zirai ilaç kalıntıları, margarinde benzoik, sorbik asit, yoğurt peynir tereyağında bitkisel yağlar, balda şeker şurupları, glikoz, su ve nişasta, kepekli ekmek görünümü vermek için una kakao, ekmek esmer görünsün diye boya ve renklendirici, tatlandırıcı karıştırıldığı; bayatlamış tavukların çamaşır suyuyla beyazlatıldığı, içerisinde genetiği değiştirilmiş organizman (GDO) tespit edilen fındık kremaları, süt tozunun içine tebeşir tozu, küflenmiş çayların piyasaya sürülmesi gibi bilgiler kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındadır.”