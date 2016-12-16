CHP'den hilafet çağrısına suç duyurusu

CHP'li 12 milletvekili, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi'ne ait bir resmi plakalı araçtan hilafet çağrısı gerçekleştirenler ve Üsküdar Belediye Başkanı, mitingin düzenleyicileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Halep Mitingi adı altında düzenlenen etkinlik esnasında T.C. Üsküdar Belediyesine kayıtlı aracın hoparlöründen yapılan halife seçme ve İslam Birliği kurma çağrılarının açıkça ayrımcılığa davet oluşturduğu, laik ve demokratik anayasal düzene, Anayasada belirtilen “laik devlet” ilkesine ve İnkılap Kanunlarına, TCK’nın 257. maddesindeki kamu görevlilerinin “Görevi Kötüye Kullanma” ve 309. maddesinde sayılan “Anayasayı ihlal” suçlarına delil teşkil ettiği savunuldu. Suç duyurusu sahipleri adına dilekçeyi CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan bugün Üsküdar Savcılığına iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdi.