CHP'den hiç geliri olmayanlar için 'bedelsiz askerlik' teklifi

CHP, yıllık geliri 12 bin liradan az olan veya hiçbir geliri olmayanların bedelli askerlikten, bedel ödemeksizin yararlanmaları için kanun teklifi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi, Askerlik Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini öngörüyor.

Teklife göre, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 28 yaşından gün alanlar, teklifin kanunlaştığı tarihten itibaren 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları, 21 bin lira ödemeleri ve temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmeti yapmış sayılacak.

Ödemeler, başvuru sırasında olabileceği gibi 18 ay içinde 3 eşit taksitte de yapılabilecek.

Yıllık geliri 12 bin liradan az olan veya hiçbir geliri olmayan yükümlüler ise bedel ödemeden askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Özel hesapta toplanan bu paralar, YURTKUR tarafından yapılacak yurtların finansmanında kullanılacak.