CHP'den HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne destek

CHP'li milletvekilleri HDP’nin Yoğurtçu Parkı’nda devam eden ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yaptığı açıklamada, "Barış demokrasi ve dayanışma için bir çözüm sürecine girmemiz gerektiği kanısındayız" dedi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Başkanı Cemal Canpolat’ın yer aldığı heyet getirdiği bir demet çiçeği HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’na verdikten sonra açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı konuşmada dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Hep şunu ifade ediyorum zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye tarihinin en zor sürecinden geçiyor. Bugün dayanışmayı burada göstermek için buradayız. Bu zemin bizi birleştirebilir. Bugün buraya gelince gördük ki yurttaşlarımıza bu eziyet kabul edilemez” dedi.

"Bir çözüm sürecine girmeliyiz"

İl Başkanı Cemal Canpolat ise, ”Ülkenin adalete ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu buraya gelirken bir kez daha gördük. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın ortak talebi haline gelmiştir. Bu zemin bizim ortak paydamızdır. Bizler bu dayanışmayı büyütmek için çaba içerisinde olacağız. Ülkemizin geçtiği süreçte bu sorunun kan ve gözyaşı ile çözülemeyeceğini, barış demokrasi ve dayanışma için bir çözüm sürecine girmemiz gerektiği kanısındayız. Bugün biz arkadaşlarımızın yürüttüğü adalet ve vicdan nöbetinde dayanışmak için buradayız. Bu eylemi destekliyoruz” dedi.

CHP’lilerin ardından HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da ziyaret ve çiçekler için teşekkür etti. “Bundan sonrası hepimiz için önemli” diyen Kerestecioğlu şunları söyledi, “Bu dayanışma ve bundan sonrası önemlidir. Bu nedenle hiçbir zaman artık muhalif olan insanların demokrasi isteyen, barış isteyen insanların birbirlerinin elini bırakmaması gerekir. Güzel bir Türkiye’de yaşamak için birlikte olmamız gerekiyor. Bundan sonrası hepimiz için önemli.”

"Eziyete devam ediyorlar"

CHP’nin ziyareti öncesinde açıklama yapan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ise, “Türkiye adaletin bütünüyle çöktüğü bir dönemi yaşıyor. Adaletin nerede, nasıl çöktüğünü uzun uzun anlatmayacağız ama bazı konular bu çöküş hakkında bize bilgi veriyor. Burada bir yıl önce üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, İBB’nin kamyonu altında kalarak can verdi. 1 yıl geçti. Ne yapıldı?” diye sordu. Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını da eleştiren Sancar, “Nuriye ve Semih kardeşlerimizin büyük bir inançla devam ettirdikleri bir direnişleri var. Öyle bir adaletsizlik çarkı başladı ki Nuriye ve Semih’i hapse tıktılar. Hapiste de eziyet etmeye devam ettiler” dedi.

Sancar şöyle devam etti, “Bu yönetim sadece haksızlık yapmakla kalmıyor aynı zamanda kötülük de yapıyor. Nuriye ve Semih’e, hastaneye götürme adına eziyet ettiler. Van’ın Edremit Belediyesi’ne atanan kayyum Ermeni mezarlarının üzerine tuvalet yaptı. Ölülerin kemikleri ortaya saçıldı. Ermeni soykırımı demeyi yasaklıyorlar ama tatmin olmuyorlar. Şu park binlerce polisle çevrili. Galiba parkın tek kuru ağacının olduğu yeri bize verdiler. Yasak var, üstüne kötülük ekliyorlar. Cumhurbaşkanı çıkıp hakim gibi hüküm veriyor. İspata davet ediyoruz, susuyor. Hangi hakla sen Demirtaş’a terörist diyorsun!” şeklinde konuştu.

HDP bileşenlerinden destek ziyareti

Nöbeti ayrıca HDP’nin bileşenleri olan Birleşik Devrimci Parti, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) de ziyaret etti.

Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü, Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin halkların umudu olduğunu söyledi. Demokrasiye ihtiyacı olan herkesin nöbette yan yana durmasının önemli olduğunu belirten Göllü, şunları ifade etti:

Bütün alanları faşizme karşı direniş alanına çevirmek gerekiyor. Barışı, adaleti ve özgürlüğü büyütmek görevimizdir. Vicdanı olan, adaletten, demokrasiden yana olan herkes çıkıp görevini yerine getirmeli. Bize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir.

Yeşil ve Sol Gelecek Partisi üyesi Yasemin Kipkurt ise, herkes için adalet ve vicdan talebinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

Adaletsizlik sadece yargı alanında değil her alanda hissedilmektedir. Demokratik siyasetin asıl konusu bütün alanlarda adaletin sağlanmasıdır. Halkın iradesinin içeride tutulması hukuka aykırıdır. Bu karanlık günleri aşabilmenin yolu bir arada durmaktır. Ancak beraber vicdanlarda açılan yaraları tedavi edebiliriz. Biz varız ve bu karanlığa teslim olmayacağız. Adaleti ve barışı bizler kuracağız. Cesareti bulaştıralım, umudu büyütelim diyoruz. Herkes için adalet isteyenlerin adresi Yoğurtçu Parkı’dır.

ESP Genel Başkanı Yardımcısı Fadime Çelebi de, “Park zulüm ve işkenceye dönüşmüş durumda. Bizler milyonlarız, bizler kazanacağız. AKP’nin OHAL’ini, KHK’sini kendi isyan ve direnişimizle yıkacağız. Bugün burası halkımıza kapalı olabilir ama buradan halkımıza çağrımızdır her yeri adalet nöbetleri yerine çevirelim” dedi.

SYKP MYK üyesi Turhan Yıldırım da kısa bir açıklama yaparak, “Vekillerimizin buradaki direnişini diğer alanlara yaymaya çalışacağız. Direnenler mutlaka kazanacaktır” dedi.

Öte yandan saat 19.00’da Kadıköy Kalkedon’dan başlayacak yürüyüş kolu saat 19.45’te emek ve meslek örgütleri (DİSK, KESK, TMMOB, TTB) ile Kadıköy Altıyol’da buluşacak. Buradan da Yoğurtçu Parkı’na yürünecek.

Nöbete 60 kişi sınırı

Öte yandan bugün nöbet alanında ilginç bir uygulama yaşanıyor. Polis içeride 60’tan fazla kişinin bulunmasına izin vermiyor. HDP yöneticileri bu sayıya gazetecilerin dahil edilmemesi gerektiğini söylüyor ancak alandakileri sayan polis eğer 60 kişi varsa girişi kapatıyor.