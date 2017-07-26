CHP'den HDP'nin Adalet Nöbeti'ne destek: Barışçıl eylemlere izin vermek hükümeti küçültmez

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, HDP'nin başlattığı "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne izin verilmesi gerektiğini belirterek "Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem saygı ile karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası gündemi değerlendirdi. HDP’nin başlattığı “Vicdan ve Adalet Nöbeti” sorulan Tezcan, hükümetin barışçıl eylemlere izin vermesi gerektiğini söyledi. AK Parti’nin MİT ve MASAK aracılığıyla dizayn edilmek istendiğini öne süren Tezcan, “Bu AK Parti’nin bir devlet partisi olduğunun çok açık göstergesi” şeklinde konuştu.

Gazetecilere yönelik davaları “kumpas” olarak değerlendiren Bülent Tezcan, “Gazetecilik yargılanıyor. İddianamelerin tamamında suç yaratma için sanıkların gazetecilik faaliyetleri suç olarak kabul ediliyor. Bütün savcılara ve hakimlere seslenme ihtiyacı duyuyoruz adil olun. Adaletle davranın. Tek yol adalet” dedi.

“Abdülhamid istibdadına rahmet okutan bir Türkiye ile karşı karşıyayız”

24 Temmuz’un sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tezcan, “Abdülhamid istibdadına rahmet okutan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bütün bunların bir arka planı var. Türkiye’de bir parti devleti oluşturuldu. İktidar partisi AK Parti, artık bir devlet partisidir. Genel Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Bütün devlet bürokrasisi, partinin bir parçasıdır” diye konuştu.

“MİT ve MASAK aracılığıyla Ak Parti dizayn edilecek”

AK Parti’nin istihbarat kurumları aracılığıyla yeniden dizayn edilmek istendiğini öne süren Tezcan, “Köşe yazarı diyor ki, MİT ve MASAK devreye sokularak metal yorgunluğunu gidermek için parti kadrolarında değişiklik yapılacak. Buna AK Parti çevrelerinin itirazını gerekirdi. Bu köşe yazısına karşı AK Parti Genel Başkanı’ndan tık yok. Yönetimden itiraz yok. Bu havuz medyasında yazıldı. İtiraz yok çünkü gerçek bu” ifadelerini kullandı.

“Ak Parti’nin bir devlet partisi olduğunun açık göstergesi”

Bu durumun AK Parti’nin “devlet partisi” olduğunu kanıtı olduğunu savunan Tezcan, “Bu AK Parti’nin bir devlet partisi olduğunun çok açık göstergesi. Buradan demokrasi çıkmaz. Partiden, yargıya, demokrasiye kadar doğrudan doğruya bir muhaberat mantığı ile yönetme anlayışı Türkiye’yi bu noktaya getirdi” dedi.

“Tuncay Özkan hapis yatarken, davanın gönül savcısı kimdi?”

CHP’li Milletvekili Tuncay Özkan, elindeki flash belleği savcılığa teslim etmesine ilişkin Tezcan, şunları söyledi:

“Tuncay Özkan’nın bu flaş bellek yüzünden başına gelmeyen kalmadı. 6 yıl hapis yattı. O flaş belleğin içinde neler vardı neler. 6 yıl önce bu flash bellek elinize geldi. Sorulması gereken şudur Tuncay Özkan bu flaş belleği verdikten sonra hapse atılıp, 6 yıl hapiste yatarken bu davanın gönül savcısı kimdi? Dosya savcısını demiyorum. Savcısıyım diyen kişi şimdi sarayda oturuyor. Şimdi samimi bir şekilde darbenin siyasi ayağına yönelik samimi bir çıkış bekleyebilir misiniz? Onun için sulandırılıyor.”

“Hamasetle dış politika yürümez”

Türkiye-AB ilişkilerine değinen Tezcan, “Rusya ile olan hesapsız kapışmanın bedelini, geçen sene turizmciler ve vatandaş ödedi. Başka bir hesapsızlıkla AB ülkeleri ile ülkeyi çatışmaya sokarak turizmde, ticarette, ekonomide Türkiye’yi bir başka maceraya sürüklenmesinin kapısını açıyorsunuz. Bu hamasetle dış politika yürümez. Orta Doğu macerasına sevk ederek sonuç almak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Her türlü barışçıl, demokratik eylem saygı ile karşılanmalı”

HDP’nin başlattığı “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne ilişkin bir soru üzerine Tezcan, şunları kaydetti:

“Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem değerli saygı ile karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir. Bunların bu çerçevede ifade edilmesinde yarar vardır. Eyleme katılıp katılmama ayrıca değerlendirilecektir henüz değerlendirme yapılmamıştır. Devletin, güvenlik güçlerinin masum ve demokratik eylemlere engel olmak yerine imkan fırsat tanımayıp sadece güvenlik önlem alması hükümetleri küçültmez büyütür. Onun dışında yapılacak adımlar demokrasiye, hukuk devletine hükümetin itibarına zarar verir. Mevcut hükümet bu itibarı koruma kaygısında görünmüyor.” (ANKARA/DHA)