CHP'den havalimanı yorumu: Adının Atatürk olmaması hayırlı olmuştur

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yeni açılan İstanbul Havalimanı’na ilişkin eleştiriler yöneltti.

Özel, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizi gerekirse canımız pahasına korumayı sürdüreceğiz. Rejime kasteden bir anayasa değişikliğinden aldıkları güçle rejimi aşındırabilmek için Ankara’yı bırakıp bir geleneği yıkmaya çalışarak Cumhuriyet Resepsiyonu’nu İstanbul’da kutlama kararı alanların maksadını milletimiz, halkımız gayet iyi anlamıştır.

Bu havalimanı Limak-Kolin-Cengiz-MAPA ve Kalyon’dan oluşan, adı İGA olan, Cumhurbaşkanı’nın ifadelerinin aksine, Sayıştay raporundan aynen aktaracak olursak, 6 milyar 300 milyon Avro (Euro) tutarında gelir garantisi verilen ve milletin menfaatlerinden önce yandaşın menfaatlerini gözeten bir yatırıma dönüşmüştür. Yolsuzluklar, yandaş kayırmaları ve işçi kanı üzerine kurulmuş, doğa katliamı yapan o havalimanının adının da Atatürk olmaması son derece hayırlı olmuştur. Etrafına üçüncü dünya ülkelerinin liderlerini toplayıp oraya topladığı kalabalıklar üzerinden yandaşlaştırdığı gazetelerin, zenginleştirdiği şirketlerin alkışıyla dünya liderliğine soyunanlara 29 Ekim 1923’te zaferini taçlandıran Türkiye’nin tek dünya liderinin önünde saygıyla eğilerek meydan okuyoruz.”