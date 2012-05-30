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CHP'den haklarında soruşturma açılan Balyoz davası avukatlarına destek

CHP'li Batum: Başbakan'ın gündemi değiştirmek için elinde bir takım kartlar var. Bu kartlar bir zaman tiyatro oluyor, bir zaman kürtaj oluyor, bir zaman başka bir şey oluyor

30 Mayıs 2012 19:40

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara


CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum ve CHP'nin hukukçu milletvekilleri  Balyoz davası avukatlarına açılan soruşturmaları  düzenledikleri ortak  basın toplantısıyla TBMM  gündemine taşıdı. CHP’li Batum, “Başbakan'ın gündemi değiştirmek için elinde bir takım kartlar var. Bu kartlar bir zaman tiyatro oluyor, bir zaman kürtaj oluyor, bir zaman başka bir şey oluyor” dedi.

 

'Sarı öküzü vermiş olmanın ötesine geçeriz'

 

“Hukuk devletini ortadan kaldıracak plan yapılıyor” diyen Batum, “Vatandaşlarımızı baroya, savunma mesleğine avukatlara, adil yargılanma ilkesine, bunu yerine getirmekle yükümlü bütün yargı camiasına açıklıkla sahip çıkmaya davet etmek istiyoruz. Çünkü adil yargılama ve etkin savunma hepimizin güvencesi. Eğer onu da kaybedersek sarı öküzü vermiş olmanın çok daha ötesine geçtiğimizi bilmemiz gerekir."

 

Özgündüz: Özel yetkili mahkeme adil yargılamayı etkiliyor

 

Balyoz davasını başından beri takip eden İstanbul Milletvekili  Ali Özgündüz, “Ben size bu eski bir cumhuriyet savcısı olarak söyleyeyim ki şu anda adil yargılamaya etkili ve teşebbüs eden mahkemenin ta kendisidir. Adil yargılama için savunma zorunludur ve şu anda savunma hakkını zedelemektedir. İstanbul özel yetkili mahkemesi adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmiştir."

 

Acar: AKP faşizme kayıyor

 

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, "Darbe dönemlerinde darbecilerin yaptığı ilk iş savunmayı kısıtlamaktır. Bütün darbelerde böyle olmuştur. AKP'nin bu yaptığı faşizme doğru gidişte ciddi bir adımdır. Türkiye'de yargı ortadan kaldırılmaktadır, adil yargı yoktur, yok edilmiştir. Bunun en son noktası da bu yasa değişikliği ile konulmak istenmektedir. Bu doğrudan faşist bir uygulamadır. Ve AKP giderek demokrasiyi ortadan kaldıran ve faşizme doğru kayan ciddi bir yönelme içindedir."

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