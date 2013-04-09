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CHP'den Güneydoğu'ya 'kardeşlik' ziyareti

CHP heyeti, bugün ilk olarak Gaziantep’e hareket edecek

09 Nisan 2013 13:29

CHP milletvekilleri 5 gün sürecek Şanlıurfa gezisine çıkıyor. CHP’liler Şanlıurfa’nın ilçelerinde temaslarda bulunacak, burada ailelerin yanında kalacak. “Barış istiyoruz” mesajı verecek olan milletvekilleri, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Kars’ta da program düzenlemeyi planlıyor.

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Gülseren Onanç, CHP İstanbul milletvekilleri Müslim SarıMahmut TanalBinnaz ToprakAykut Erdoğdu ve Sedef Küçük, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in de bulunduğu heyet, bugün ilk olarak Gaziantep’e hareket edecek.

Programı organize eden Demir, Şanlıurfa’nın kurtuluşu olan 11 Nisan’da milletvekilleriyle barış yolunda buluşacaklarını ifade ederek “İki-üç aydır planladığımız bir etkinlik bu. Modaya uyarak yapılan bir iş değil. Doğusuyla, batısıyla bir bütün olduğumuzu kültürüyle, yemeğiyle bir farkımızın olmadığını; biriz, kardeşiz mesajını vermek için önceden planladığımız bir program” dedi.

 

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