CHP'den garsonların 'yıpranma payı' için çalışmalar başladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Kadıköy'de 1981'da garsonluk yaptığı yılların ardından tam 31 yıl sonra bu kez İstanbul Milletvekili olarak garsonların sosyal haklarının genişletilmesi için vekil arkadaşı Mahmut Tanal ile birlikte bir kanun teklifi hazırlayarak garson, komi ve servis elemanlarına yıpranma hakkı talep etti.

Akşam gazetesinin haberine göre; Tekin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifin kabul edilip yasalaşması durumunda, yıpranma payı göz önünde bulundurularak toplam çalışma sürelerinin her 360 günü için, 180 gün fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek.



Bardak da yıkadım, servis de açtım



Tekin, kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

1981'de Kars'tan İstanbul'a çalışmak için geldim. Garsonluk yaptım. Baktım olacak gibi değil. İki arkadaşımla birlikte 'Kendimiz bir iş yeri açalım' dedik. Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde gazete ilanlarından satılık bir cafe bulduk. Daha çocuğuz aslında. Üç ortak garsonluk dahil her işi kendimiz yaptık. Bardak da yıkadım, servis de açtım. Garsonluğun ne kadar zor bir iş olduğunu gördüm ve o günlerimi hiç unutmadım. Yıllar sonra bir milletvekili olarak da üzerime düşeni yaptım ve bu kanun teklifini hazırladık.