CHP'den gardiyanlar tarafından darp edilen kadın mahkûmlar için soru önergesi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Sincan Cezaevi’nde kadın mahkûmların gardiyanlar tarafından yerde sürüklendiği, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve darp edildiklerine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Hapishane yönetiminin gardiyanlar yerine mahkûmlara soruşturma başlattığını söyleyen Hakverdi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a verdiği soru önergesinde “Mahkûmların ring araçlarında hapishane kantininden aldıkları bisküvilerinin yanı sıra kitaplarını almak istemelerinin sakıncaları nelerdir” diye sordu.

Sincan Hapishanesi’ndeki kadın mahkûmlara 8 Aralık 2015 tarihinde yapılan saldırı ile ilgili olarak hapishane idaresi ve infaz koruma memurları hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını soran Hakverdi’nin sunduğu soru önergesi şöyle:

Hapishanelerde, mahkûmlar her gün yeni bir baskı ve uygulama ile karşı karşıyadır. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’ndeki 10 kadın mahkûm, 8 Aralık 2015 tarihinde mahkemeye götürülürken yanlarında aldıkları bisküvi ve kitapları bırakmaları istenmiştir. Mahkûmların, bu uygulamanın dayanağı olmadığı ve kabul etmeyeceklerini söylemesi üzerine yaklaşık 20 infaz koruma memuru tarafından saldırıya uğramıştır. Mahkûmları yerde sürükleyen, kimilerinin üzerine çıkan kimilerinin ise kıyafetlerini çıkartan infaz koruma memurları, mahkûmları darp ederek hücrelerine geri götürmüşlerdir. Mahkûmların şikâyeti ve suç duyurusuna rağmen infaz koruma memurları yerine mahkûmlara disiplin soruşturması başlatılmıştır.

. Sincan Hapishanesi’ndeki kadın mahkûmlara 8 Aralık 2015 tarihinde yapılan saldırı ile ilgili hapishane idaresi ve infaz koruma memurları hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

. Mahkûmların belirttiği gibi işkence yapanlara değil de işkenceye maruz kalanlara mı soruşturma başlatılmıştır?

. Mahkûmların ring araçlarında hapishane kantininden aldıkları bisküvilerinin yanı sıra kitaplarını almak istemelerinin sakıncaları nelerdir? 8 Aralık tarihine kadar mahkemeye giderken yanlarına bisküvi ve kitap alabilirken 8 Aralık tarihinde neden izin verilmemiştir? Yasağın dayanağı nedir? Yasakla ilgili bir genelge var mıdır?

. Olay gününe ait kamera kayıtları var mıdır? Yoksa Türkiye’de her önemli olayda olduğu gibi Sincan Hapishanesi’nde de sadece olay anında mı kameralar kayıt dışı mıdır?

. Hapishane idaresinin görevi mahkûmları mahkemeye götürmek mi yoksa darp ederek hücrelerine geri götürmek midir? Mahkûmların savunma haklarını gasp edenler hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır?

. Mahkûmlar, hapishanelerden mahkemelere giderken sabah saat 7 gibi ring araçlarına bindirilip götürülürken akşam saat 21.00 gibi hapishanelere geri götürüldükleri bilinmektedir. Mahkûmlar, toplu olarak tek araçla götürülüp getirildikleri için son duruşmaya kadar beklemektedirler. Bu saatler arasında mahkûmlara yiyecek ve içecek verilmekte midir? Mahkûmlar duruşma saatlerini veya diğer mahkûmların duruşmalarının bitmesini beklerken ring araçlarında mı yoksa adliye içerisindeki hücrelerde mi bekletilmektedir?