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CHP'den 'Erdoğan'la İnce arasındaki puan farkı' açıklaması

"Siyasi hayatımın en keyifli günlerini geçiriyorum"

16 Mayıs 2018 15:42

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CNN Türk’te 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkati çeken açıklamada bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP'nin adayı Muharrem İnce’nin başa baş gittiğini ileri sürdü.

Kimin yüzde kaç oy oranında olduğunu söylemeyen Özel, “İlk tur için biri 40 diğeri 38 şeklinde gidiyor. Ama kim kimi geçer henüz bilemiyoruz” ifadesini kullandı.

Şirin Payzın’ın sunduğu “Ne oluyor” programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim anketlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Seçim çalışmalarında çok olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden CHP’li Özel, İnce’nin kamuoyunda pozitif bir etki yarattığını belirterek, “Siyasi hayatımın en keyifli günlerini geçiriyorum” dedi.

Mavi Marmara çağrısı

Öte yandan Özgür Özel, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için bütün partilere çağrıda bulundu. Özel, “Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere çağrımız; bu şartlar altında, o onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim. Bu CHP’nin yarın Meclis gündemine getirdiği tekliftir. Bu iptali ederseniz, kimsenin samimiyeti sorgulanmaz” diye konuştu.

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