CHP'den Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın "İş Bankası CHP'nin etkisi altında olmamalı. Hisseleri Hazine'ye devredilmeli” sözlerine yanıt geldi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medya hesabı Twitter’da Erdoğan’ın açıklamaları için şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın Atatürk’ün mirasına saldırı ve saygısızlık niteliğindeki İş Bankası tartışmasını açmasının amacı dikkatleri ekonomik krizden başka alana taşıma çabası ve hukuk dışı bir dizi ekonomik operasyonlara hazırlık gibi görünüyor.”

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilere şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir TV kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer. Öyle mi? Vakıfbank'ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün haramla ne alakası olur? Olmaması lazım. Bunu Vakıf Katılım'a veya genel müdürlüğe vermesi lazım ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün eserlerinde bu harcamaları yapsın. Bu çok çok ciddi bir imkan."

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