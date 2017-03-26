CHP’den Erdoğan’a yalanlama: Kılıçdaroğlu öyle demedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idama destek verdiğine yönelik iddiasını tepki gösterdi ve doğru olmadığını söyledi.

Gök, Erdoğan’ın referandum için yaptığı mitinglerde sıklıkla “Kılıçdaroğlu idama ‘varım’ diyor” sözlerine ilişkin olarak “Genel başkanımız böyle bir sözü asla söylemedi. Başkanımızın ifade ettiği ‘Getir kardeşim o zaman madem sayısal çoğunluğun var. MHP’de destekliyor. Cesaretin varsa getir’ demecidir. İdama varım demedi” ifadelerini kullandı.

“İdam kararını ‘evet’ oyu için kullanıyorlar”

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın sorularını cevaplayan Gök hükümetin idamı getirme isteğini eleştirdi ve idam tartışmalarının Türkiye’nin itibarını zedelemesine rağmen referandumda ‘evet’ oyu almak için kullanıldığını belirtti. “

Yapabilecek olsalar bu anayasa değişikliği tasarısının içine koyabilirlerdi” diyen Gök “Madem idamı getirmek istiyorlardı niye anayasa değişikliğinin içerisine koymadılar? Niye 16 Nisan’ı bekliyorlar?” dedi.

“İdamı göstermelik olarak mı kaldırdılar?”

İdam cezasının kapsamında önce savaş ve terör dışındaki suçların çıkartıldığını, Erdoğan’ın başbakan olduğu 2004 yılında da idamın tamamen kaldırıldığını belirten Gök “Yani cezayı o dönem Avrupa ile iyi geçinelim diye göstermelik olarak mı kaldırdılar da şimdi tekrar tartışmaya açıyorlar” dedi.

İdamın getirilmesi kararının kolay alınamayacağını vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök “İdam geldiği anda modern dünyanın içinde yer almaktan çıkmış oluruz. Bu karar ‘Ben Kuzey Kore gibi bir ülkeyim. Modern dünya, Avrupa ve demokrasi ile işim olmaz’ demektir” değerlendirmesini yaptı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın idam kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’den (AİHM) döndüğünü anlatan Gök “1999 yılında idam cezası verilen Öcalan, Necmettin Erbakan döneminde çıkarılan bir yasaya dayanarak AİHM’e başvurdu. AİHM o yasayı göz önüne alarak idam cezasını durdurdu. İdam cezasının Öcalan için uygulanmaması AK Parti’nin geçmişte bağlantılı olduğu Refah Partisi döneminden kaynaklanır” hatırlatmasını yaptı.

“Devletin olanaklarını kullanmalarına rağmen istediklerini alamayacaklar”

Referandum kampanyalarında eşit koşullarda yarışılmadığının altını çizen CHP’li Gök “Devletin parasını, benzinini, arabasını kullanıyorlar. Kamu kurum kuruluşları işin içinde. Ama tüm bunlara rağmen istedikleri sonucu alamayacaklar. Devasa olanaklara, eşit olmayan yarışa karşı halk ‘hayır’ oyu kullanacak” dedi.

“Bir bakanın maruz kaldığı muameleyi kendimize yapılmış saydık”

Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin bozulmasına da değinen Gök “Türkiye’de düzeni sağlaması ve kutuplaşmayı önlemesi gereken bir cumhurbaşkanının hangi tartışmalara yol açtığını üzüntüyle görüyoruz. ‘Almanya kapına gelirim, beni almazsan dünyayı ayağa kaldırırım’ diyordu. Hollanda bakanları almadı. Ne yapabildi? Türkiye’nin itibari sarsıldı. Bir bakanın maruz kaldığı muameleyi kendimize yapılmış saydık. İktidara destek olduk. Onlar Türkiye’nin itibarını kurtarmak için ne yaptı? Hollanda ile yaşananlardan nemalanmaya çalıştılar” diyerek Türkiye’nin Avrupa ile yaşanan sorunlardan olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.