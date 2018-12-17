CHP'den Erdoğan'a tepki: Bu tehdittir, Allah akıl fikir versin demek var ama...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan, "Bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın" sözlerine tepki gösterdi. Bu ifadelerin tehdit olduğunu söyleyen Öztrak, "Allah akıl fikir versin demek var ama cevap vermemiz gerekiyor" dedi.

Öztrak devamında, "Fransa'daki eylemler kimyasını bozmuş. Kendisinin sokak korkusunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Herkes önceden izin almadan, silahsız, barışçıl gösteri yapma hakkına sahiptir. Siz bu anayasal hakkı nasıl engelliyorsunuz? Bu kurusıkı tehditler bizi hiç korkutmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de barışçıl protestolar yapılamayacağını söyleyen gazeteci Fatih Portakal'ı hedef alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmiş, şunları kaydetmişti:

"O televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz’da bu meydanları dar etti. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksın, burası Hollanda değil, Paris değil. Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın."

CHP MYK gündemi hakkında açıklama yapan Faik Öztrak, Ankara'daki tren faciasına ilişkin olarak, "Kazanın bir tek siyasi sorumlusu vardır. O da AKP Genel Başkanı'dır. Onun bu konularda kılını kıpırdatmayacağını biliyoruz. Ama en azından ulaştırma bakanından istifa etmesini bekliyoruz" dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bugün, ekim ayı sanayi üretim rakamları açıklandı. Geçtiğimiz ay başlayan gerileme bu ay da devam ediyor. İmalat sanayiindeki daralma ise daha da derin. Bu ekonomide yaşanacak çok sert bir daralmanın işaretidir.

"Gencine istihdam sağlayamayan bir yönetim"

Eylül ayı işsizlik rakamları geçen yılın aynı ayına göre 1 puan artmış. Hep söylüyoruz, bu ülkenin en önemli üstünlüğü genç nüfusudur. Ailelerimizin umudu gençlerimiz arasındaki işsizlik çok daha vahim bir tabloyla artmış. Türkiye'de her 100 işsizden 29'u üniversite mezunu. Bu gençler ülkenin geleceği olarak okutuldu, yatırım yapıldı ama bu gençler şu anda işsiz. Gencine istihdam sağlayamayan bir yönetimle karşı karşıyayız.

"İşsizlik milletin canını yakıyor"

Erdoğan işsizlik için, "bu mevsimlik bir meseledir" dedi. Geçmişte de enflasyonları böyle mevsimlere bağlarlardı. Son 7 aydır işsizlik sürekli artış eğiliminde. Keçiören'den saraya taşındıkları günden bu yana milletten koptular, ya da sorun yokmuş gibi yaparak sorunları atlatırız diye düşünüyorlar.

Onların işsizlik diye bir sorunu olmayabilir, ama işsizlik milletin canını yakıyor. Eğer ülkede işsizlik artıyorsa, dolar inse neye yarar, faiz düşse neye yarar?

Yaklaşık 6 milyon vatandaşımız işsiz. Bu işler aspirinle, pansuman tedavisiyle olmaz.

Bugün geldiğimiz noktada bu işlerin faturasını milletimiz ödüyor. Bugün bir tek sebebi var; İktidarın yanlış politikaları. Millet de bunun hesabını önüne gelen ilk sandıkta soracaktır.

Tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyi ele muhtaç hale getirdiler. Türkiye'nin dış ticaret açığı büyüdükçe büyüdü. Biz hep uyardık. Bu ülkenin üretim tabanını eritiyorsunuz dedik, borç alan emir alır dedik. Ne oldu? ABD'nin başkanı ultimatomu verdi 24 saatte papazı oval ofise gönderdiler.

Bu ülkede tren devrilir, sebebi hava koşullarıdır. Madenciler can verir, derler ki bu madenciliğin fıtratında var.

9 tane vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ankara'da gerçekleşen bu son kaza, 2018 yılında gerçekleşen 2. büyük kaza (demiryolları için.)

Çorlu'da yaşanan kazayla ilgili ciddi bir rapor yazmıştık. Kazanın hatalar ve ihmaller zinciri sebebiyle gerçekleştiğini açıkça ortaya koymuştuk.

Vakit geçirmeden önlemler alınmalı dedik. Saray ve sarayın bekçisinin oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Çorlu'daki kazayla ilgili yargılama süreci hala başlamadı. Bu ölümlü tren kazalarındaki artış devlet demir yollarında bir şeyin ters gittiğini ortaya koyuyor.

Bunun adı bilinçli taksirle adam öldürmedir, kaza değil!

"Kazanın tek sorumlusu var"

Tüm kazalara fıtrat anlayışıyla bakınca ne liyakat, ne teknoloji ne de istifa gibi çağdaş değerler kalıyor. Onlarca vatandaşımızın yitip gitmesine göz yumanlar bunun hesabını soranlara siyaset yapmayın diyor

Kazanın bir tek siyasi sorumlusu vardır. O da AKP Genel Başkanı'dır. Onun bu konularda kılını kıpırdatmayacağını biliyoruz. Ama en azından ulaştırma bakanından istifa etmesini bekliyoruz.

Erdoğan'a tepki

"Dün Erdoğan, CHP genel başkanını açıkça tehdit etti, 'Sana sokakları dar ederim' dedi. Bu tehdittir, Allah akıl fikir versin demek var ama cevap vermeliyiz. Kendisinin bu sokak korkusunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Herkes önceden izin almadan, silahsız, barışçıl gösteri yapma hakkına sahiptir. Siz bu anayasal hakkı nasıl engelliyorsunuz? Bu kurusıkı tehditler bizi hiç korkutmaz.

"Bu milletimize terör ve güvenlik kaygısıyla ekonomik krizi unutturma çabasıdır. Ne biz, ne de genel başkanımız bu kurusıkı tehditlerden korkmayız. Millet için giriştiğimiz bu mücadeleden hiçbir zaman geri adam atmayız. Milletimizin sandıkta bunlara okkalı bir tokat atmasına 3 aydan az bir süre kaldı.

Deniz Baykal'a fezleke

"Bu konuda bir şey söylemem parti meclisine ipotek koymuş olur. O yüzden bir şey ifade etmeyeceğim. Görebildiğim kadarıyla Sayın Deniz Baykal'ın dokunulmazlığına ilişkin fezleke yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bir kanalla ilgili ticari bir meseledir. Niye bu kadar acele etmişler..."