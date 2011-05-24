-CHP'DEN ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - CHP, AK Parti'nin Kocaeli mitingindeki sözleriyle, ''Partinin tüzel kişiliğine saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP'nin avukatı Mutluhan Karagözoğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Başbakan Erdoğan'ın, AK Parti'nin, 22 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Kocaeli mitinginde, ''CHP'ye ağır bir şekilde saldırı niteliği taşıyan hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürüldü. ''Miting genelinde CHP hakkında katlanılmaz nitelikte suç isnadında bulunulduğu'' savunulan dilekçede, Erdoğan'ın, ''Bakınız, CHP'de bir kaset çıktı. Eski Genel Başkan gitti, yerine kaset mamulü bir Genel Başkan geldi. Ardından işte o kaset yoluyla CHP'ye yeni bir şekil verdiler. Adına yeni CHP dediler. Sadece kaset mamulü bir CHP değil, aynı zamanda siyaset mühendislerinin tasarımı olan bir CHP'dir bu'' şeklindeki sözleri anımsatıldı. Başbakan Erdoğan'ın, ''MHP'ye, CHP ile kurduğu çete ittifakından, çete kardeşliğinden geri dönmesini tavsiye ediyorum'' sözüne de yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Davalı hiçbir şekilde imada bulunmaksızın, direkt olarak müvekkil siyasi partiyi işaret ederek, müvekkil partinin diğer bir siyasi parti ile birlikte çete ittifakı oluşturduğunu, çete kardeşliği içerisinde olduğunu, CHP'nin çete partisi olması sebebiyle çetelere karşı mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyeceğini, CHP'nin genel başkanının dolayısıyla CHP'nin çetelerle işbirliği yaptığını söyleyerek, müvekkil siyasi partiyi toplumun kin ve nefretine maruz bırakacak şekilde açıklamalar yapmakta, müvekkil siyasi partiye çetelerle işbirliği yapmak ve çete kurmak suçlamalarını isnat etmektedir.'' Dilekçede, ''Davalı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi söylemlerinde kendi sözlerine karşı yapılagelen en ufak eleştirilere dahi tahammül gösteremezken, CHP hakkında, hem siyasi eleştiri, hem de sert eleştiri niteliğini defalarca aşan beyanları ile müvekkil siyasi partiyi toplum nezdinde terör örgütü olmakla, çete olmakla başka partilerle çete ittifakları kurmakla suçlamaktadır'' denildi. ''Erdoğan'ın beyanlarının, tüm basın-yayın kuruluşlarında yer aldığı, CHP'ye yönelik gerçek dışı, asılsız, delil ve belge sunulmaksızın yapılan ağır iftiranın televizyon, gazete ve internet yoluyla milyonlarca vatandaşa ulaştığı'' savunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi: ''Hiçbir somut dayanak, kanıt ortaya koymaksızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu ve ilk Genel Başkanı olduğu, onurlu ve tertemiz bir geçmişe sahip CHP'nin şeref ve haysiyeti; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı olan ve her fırsatta kendisine karşı yapılmış eleştirilere dava yolu ile cevap vererek, siyasi zemindeki tartışmaları mahkemelere taşımaya çalışan ve eleştiriye tahammülsüz tutumunu, yapılan eleştirilere cevaben; genel seçimlere yaklaşan her bir gün daha ağır itham ve hakaretlerde bulunarak gösteren davalı AKP Genel Başkanının tamamen dayanaksız, asılsız hakaret ve iftiralarıyla ağır saldırıya uğramıştır.'' Dilekçede, Başbakan Erdoğan'dan, yasal faiziyle birlikte 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.