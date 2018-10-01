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Gündem

CHP'den Erdoğan'a protesto hazırlığı: Ayağa kalkmayacaklar

Ana muhalefet, Erdoğan'ı alkışlamayacak

01 Ekim 2018 15:44

CHP, Meclis’in 27. döneminin açılışında konuşacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a protesto hazırlığında.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap edecek.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın yöneteceği ilk oturumda AKP Genel Başkanı ve Erdoğan’ın açış konuşmasının ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin uzatılması ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27’nci dönem açılışı için TBMM Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, protesto tavrını sürdürecek. Erdoğan, AKP Genel Başkanı olduğundan bu yana “makama saygı” prensibini uygulamayan CHP Meclis Grubu, bugünkü oturumda da Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayacak, konuşmasını alkışlamayacak.

Yeni döneme ilişkin toplantılarını sürdüren HDP Meclis Grubu'nun ise tıpkı CHP gibi ayağa kalkmaması ve Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamaması bekleniyor.

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