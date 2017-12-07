CHP'den Erdoğan'a 'Lozan' tepkisi: Trump'ın yaptığından ne farkı var?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'na ilişkin sözlerini eleştirdi. CHP'li Yarkadaş, "Sizin Trump’ın bu anlayışından ne farkınız var. Erdoğan, yapılan anlaşmaların sürekli olamayacağını söylüyor. Trump da 1960’larda alınan BM kararını aynı gerekçelerle yok sayıyor" dedi.

"Erdoğan’ın bu açıklamaları Trump’un bu çılgınlığına Türkiye’den can suyu vermektir. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, Lozan Anlaşmasını tartışmaya açarak Misak-ı Milli’yi yok saydığını, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün tartışmaya açılabileceğini Yunanistan’ın işgal ettiği adaların Yunanistan’a verilebileceğini mi söylüyor? Misak-ı Milli ve Lozan Anlaşması Türkiye’nin tapu senedidir" diyen Yarkadaş, "Lozan Anlaşmasını tartışmaya açmak, Lozan Anlaşmasını yok saymak; Lozan Anlaşmasının revize edilebileceğini söylemek Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak demektir. Erdoğan bu talihsiz açıklamasını bir an önce düzeltmelidir” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Filistinlilerin milli aksesuarı kefiye ile katılan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararı ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açan sözlerini eleştirerek başladı.

"Erdoğan sözlerini düzeltsin"

Yarkadaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Antlaşması konusundaki sözlerine, “Misak-ı Milli ve Lozan Anlaşması Türkiye’nin tapu senedidir. Lozan Anlaşmasını tartışmaya açmak, Lozan Anlaşmasını yok saymak Lozan Anlaşmasının revize edilebileceğini söylemek Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak demektir. Erdoğan bu talihsiz açıklamasını bir an önce düzeltmeli” tepkisini gösterdi.

"Ortadoğu'nun içine bir el bombası attı"

ABD’nin Kudüs kararına sert tepki gösteren Yarkadaş, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden anlaşma Ortadoğu’yu yeni bir ateş çemberinin içine sokmak ve Ortadoğu’nun tam da içine bir el bombası atmak demektir. Trump’ın bu kararının yok hükmünde sayılması gerektiğini ve Trump’un da bu yanlış karardan bir an önce vazgeçmesinin şart olduğunu ifade ediyorum” dedi.

'Misak-ı Milli Lozan Anlaşması Türkiye'nin tapu senedidir'

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Anlaşması konusundaki sözlerini eleştiren Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin Trump’un bu anlayışından ne farkınız var. Erdoğan, yapılan anlaşmaların sürekli olamayacağını söylüyor. Trump da 1960’larda alınan BM kararını aynı gerekçelerle yok sayıyor. Erdoğan’ın bu açıklamaları Trump’un bu çılgınlığına Türkiye’den can suyu vermektir. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan, Lozan Anlaşmasını tartışmaya açarak Misak-ı Milli’yi yok saydığını, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün tartışmaya açılabileceğini Yunanistan’ın işgal ettiği adaların Yunanistan’a verilebileceğini mi söylüyor? Misak-ı Milli ve Lozan Anlaşması Türkiye’nin tapu senedidir. Lozan Anlaşmasını tartışmaya açmak, Lozan Anlaşmasını yok saymak; Lozan Anlaşmasının revize edilebileceğini söylemek Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak demektir. Erdoğan bu talihsiz açıklamasını bir an önce düzeltmelidir.”

"Neden nota vermiyorsunuz"

“Hükümetten ne bekliyorsunuz?” sorusuna Yarkadaş, “Rıza Sarraf için ABD’ye nota veren Rıza Sarraf’ın sağlığını nerede kaldığını hangi cezaevinde kaldığını merak eden bunun için iki kez ABD’ye nota veren AKP iktidarının Filistin için de mazlum Filistin halkı için de ABD’ye ciddi bir nota vermesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

AK Parti'nin tutarsız dış politikasının Türkiye'nin elini zayıflattığını da söyleyen Yarkadaş, "Merak ediyorum; Sayın Erdoğan Trump'ı arayıp 'Bu karar yanlıştır. Vazgeç' diyecek midir?" ifadesini kullandı. AKP'nin izlediği dış politikanın, dünyada hiçbir saygınlığı, etkisi ve caydırıcılığının olmadığını belirten Yarkadaş, "Türkiye geçmişte, bu tür krizlerde açık ve kapalı diplomasinin, mapı arkası diplomasisinin kilit taşıydı. Bugün AKP'nin tutarsız dış politikası yüzünden, kimse resmi tezlerimizi ciddiye almıyor" diye konuştu.

"Rüşveti reddetmediler"

Rıza Sarraf konusundaki soruyu da yanıtlayan Yarkadaş, “Mızrak çuvala sığmıyor. Sarraf konuştukça foyalarınız ortaya dökülüyor” dedi. Yarkadaş, "AKP'nin hiçbir yetkilisi, bizim bakanlarımız 45 milyon Euro rüşvet almadı demiyor, diyemiyor" ifadesini de kullandı.​