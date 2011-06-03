-CHP'DEN ERDOĞAN VE ILICAK'A DAVA KAYSERİ (A.A) - 03.06.2011 - CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve gazeteci Nazlı Ilıcak aleyhine manevi tazminat davası açtı. Kulkuloğlu, CHP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın 29 Mayıs'taki Kayseri mitinginde şahsıyla ilgili suçlamalarda bulunduğunu öne sürdü. Erdoğan'ın, ''Adam benim milletvekilime kirasını ödememiş, dolandırıcı, karşılıksız çeklerden geçiniyor, liste başı yapıyor. Milletvekili seçtirmek suretiyle karşılıksız çeklerden kurtarıyor. Senin milletvekilini ev sahibinden tut, alacaklılarına kadar herkes biliyor'' sözleriyle kendisini kastettiğini savunan Kulkuloğlu, Başbakan Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Kulkuloğlu, 2004-2008 yılları arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın kiracısı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: ''Mustafa Elitaş'a, 2008 yılı kira bedeli olarak 120 bin liranın 41 bin lirasını ödedim. Ancak, 79 bin lira kira aslı ve gerisi icra masrafı ve tazminat olmak üzere benden toplam 120 bin lira daha istedi. Ödemeyince beni tahliye etti. Tahliye işleminde da 2,5 milyon liralık faturalı malım içeride kaldı. 120 bin liralık malı da icra yolu ile satışa çıkardı ve satıştan payını aldı.'' Elitaş'ın, bu satışlardan kaynaklanan vergi ve benzeri ödemeleri yatırmadığını bu yüzden satış ve icra işleminin düştüğünü ifade eden Kulkuloğlu, ''Yedi emin emanetindeki bu malların haraç mezat satıldığını öğrendik. Yedi emin Gökmen Türköz ve ben şikayetçi olduk. Savcılık, Mustafa Elitaş ve AKP İl Genel Meclis Üyesi de olan Genel Müdürü Emrullah Tellioğlu ile ilgili soruşturma açtı. Elitaş, milletvekili olduğu için dosya ayrıldı, Tellioğlu ise 'hırsızlık' suçundan Kayseri 1. Asli Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor'' diye konuştu. TBMM'ye intikal eden 11 karşılıksız çek dosyasından 6'sını ödediğini, 5 dosyada 93 bin lira borcu bulunduğunu ifade eden Kulkuloğlu, ''Dava açan, açmayan işçilerime de yaklaşık 40 bin lira borcum var. Piyasaya da 4 milyon lira borcumdan birkaç yüz bin lira borcum kaldı'' dedi. -ERDOĞAN VE ILICAK'A DAVA- Başbakan Erdoğan ve gazeteci Nazlı Ilıcak aleyhine manevi tazminat davası açılması talebiyle Kayseri Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğunu belirten Kulkuloğlu, ''Sayın Başbakan fırsat buldukça CHP'lilere ağır sözler kullanır. Şimdi bu açıklamaları ve gerçeği öğrendikten sonra neler yapacak, merak ediyorum. Sayın Başbakan hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sayın Nazlı Ilıcak'ın miting sonrası yazdıkları hakkında da 20 bin liralık manevi tazminat davası açtım'' diye konuştu.