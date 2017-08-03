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CHP'den Enis Berberoğlu için özel komisyon

Komisyon hukukçu ve gazetecilerden oluşuyor

03 Ağustos 2017 10:38

CHP, Enis Berberoğlu’nun davasını incelemek için hukukçu ve gazetecilerden oluşan bir komisyon kurdu. Komisyon, davaya ilişkin süreci yakından takip edecek. Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret eden CHP’li Tufan Köse, “Berberoğlu’nun sağlığı ve morali yerinde. Tek kaygısı Türkiye’nin gidişatı” dedi.

CHP, tutuklu İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun davasını mercek altına aldı. Hukukçu ve gazetecilerden oluşan vekil heyeti, davaya ilişkin süreci yakından takip edecek. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın koordine edeceği “Berberoğlu Davasını İzleme Komisyonu”nda Eskişehir milletvekili Cemal Okan Yüksel, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve CHP YDK Üyesi Turan Aydoğan yer alacak.

Öte yandan, CHP milletvekilleri Tufan Köse, Engin Özkoç, Uğur Bayraktutan ve Barış Yarkadaş, Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti. Köse, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Berberoğlu’nun sağlığı ve morali yerinde. Cezaevinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Tek kaygısı Türkiye’nin gidişatı” dedi.

Silivri’ye ziyaret

CHP’li vekiller, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun ardından Silivri Cezaevi’ndeki Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ile Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu’yu da ziyaret ettiler. CHP’li vekiller, tüm gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladılar. Gökmen Ulu ve Mediha Olgun’un iddianamelerinin bir an önce hazırlanması gerektiğini belirten vekiller, “İddianame için hâlâ ne bekleniyor? 68 gün geçti; iddianame ortada yok” ifadelerini kullandı.

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