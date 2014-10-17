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CHP'den dinlenmesi için 40 isim

CHP, 40’ın üzerinde isim belirledi. Dört eski bakan ve soruşturmayı açan savcılar listede

17 Ekim 2014 18:13

CHP, Meclis Soruşturma Komisyonu’nda dinlemek üzere 40’ın üzerinde isim belirledi.

Listede,  komisyonun soruşturduğu dört eski bakan Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar var. 

17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonunun kilit ismi iş adamı Rıza Zarraf ile ‘ayakkabı kutusundaki’  paralarla gündeme gelen eski Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Arslan listede yerini aldı. 

CHP, 17 Aralık soruşturmasını yürüten Celal Kara’nın da bulunduğu 90 savcı arasından seçim yapacak.

 

Ağağoğlu ve Zorlu  

 

Komisyon Üyesi Erdal Aksünger, CHP’nin taslak bir isim belirlediğini, hazırlanan listelerin iki farklı tarihte verilebileceğini söyledi. 

Zorlu Holdingin patronu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu başkanı Ali Ağaoğlu’nun dinleme listesinde yer alabileceğini vurguladı.

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