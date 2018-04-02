CHP'den Demirtaş'a cezaevinde ziyaret: Siyasi değil, insani

CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, cumartesi günü Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretinin siyasi bir boyutu olmadığını, “Esareti yaşamış bir insan olarak” tamamen insani bir ziyaret yaptığını söyleyen Yılmaz, “HDP’ye her siyasi partiye olduğu gibi saygılıyım ama ben CHP’li olarak aynı zamanda HDP ile rakip olduğumuzu biliyorum” dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

-Esareti yaşamış biri olarak: Ziyaret öncesi, genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdim. Asla bir parti ve siyasi misyon ve öneri için gitmedim. Benim açımdan ziyaretin bir başka anlamı var. Çünkü ben Türkiye’nin demokrasi açısından bu zor ve tartışmalı sürecinde tutuklu milletvekillerini, esareti yaşayan biri olarak ziyaret ediyorum. Benim ziyaretimin bu açıdan da insani anlamı var.

-Demokrasi kaygısı: Demirtaş’la görüşmemizde siyasi değerlendirmeler yerine, hapishane koşullarıyla ilgili sohbetler öne çıkmasına rağmen elbette Türkiye’de yaşanan gelişmelerle ilgili paylaşımlarımız da oldu. Özellikle Türkiye’de bir süredir demokraside yaşanan gerileme, yaşadığımız antidemokratik gelişmeler konusunda kaygıları olduğunu gözledim.

-Bölgeden talep ve destek geldi: Ben doğu bölgesi milletvekiliyim. Ama aynı zamanda tüm Türkiye benim siyasal tercihlerimi bilir. Ben Atatürkçü, milliyetçi bir kişi ve siyasetçiyim. Ve teröre karşı aldığım açık tavır da bilinir. Bu nedenle ziyarete de çok rahat gittim. Ziyaret öncesi bölgeden bu ziyaret için çok talep aldım. Bölgemdeki insanlar beni bu ziyarete teşvik ettiler. Ziyaret sonrası da bölgeden büyük destek gördüm.