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CHP’den Davutoğlu’nun koalisyon çağrısına yanıt: Değerlendirilecek bir şey değil, Türkiye seçime gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erken seçim için iki ay bile değil. 1 Kasım diyorlar. Bu işi uzatmaya gerek yok. Devam etsinler

20 Ağustos 2015 23:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP, CHP ve MHP’nin iki aylık seçim hükümeti kurması önerisine ilişkin, "Değerlendirilecek bir şey değildir. Türkiye seçime gidiyor. Seçimlere gitmenin şartları da anayasada bellidir” dedi.

AKP MYK toplantısının ardından konuşan Ahmet Davutoğlu, "HDP’nin hükümette görev almaması için üçlü ya da ikili bir koalisyon kurarız. HDP’nin de hükümette olmasına gerek kalmaz. Akıl başka bir şeydir, kurnazlık başka. Hesap şuysa, biz çekilelim, AK Parti HDP’yle yan yana görünsün, ben oy kazanayım diyorlarsa, bu kurnazlıktır. Oynanan oyun bu, biz şunu söyleriz. 20 Ağustos, son çağrımızı da yaptık" dedi.

Davutoğlu'nun bu çağrısına ilk yanıt CHP'den geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da halk tarafından seçildiğini ve seçim kararı alabileceğini belirtti.

Bekaroğlu, konuyu parti kurullarında değerlendirip değerlendirmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Değerlendirilecek bir şey değil. Türkiye seçime gidiyor. Çok fazla tartışılacak bir şey yok. Hükümet kurmadılar, seçim kararı aldılar, seçime nasıl gidileceği anayasada belli. Anayasa nasıl olacağını yazmış. Buna göre seçime gidilecek" diye konuştu.

Kurulacak bir seçim hükümetine partilerin bakan verip vermemekte serbest olduğunu aktaran Bekaroğlu, CHP ile MHP'nin seçim hükümetine katılmama yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Bekaroğlu, “İki ay bile değil. 1 Kasım diyorlar. Bu işi uzatmaya gerek yok. Devam etsinler” ifadesini kullandı.

 

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