CHP’den Davutoğlu’na ABD Telekulağı sorusu: Niçin sert tepki vermediniz?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, ABD’nin Türkiye’nin de dâhil olduğu 38 büyükelçilik ve konsolosluğu dinlediğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na, “Türkiye’nin gerekli sertlikte tepki ver(e)memesinin gerekçesi nedir? Büyükelçilikte ve rezidansta dinleme cihazı araması yaptınız mı” diye sordu. Oran’ın, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

ABD’nin Türkiye’nin de dâhil olduğu 38 büyükelçilik ve konsolosluğu dinlediği yönündeki haberler dünya basınına yansımış durumda. Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) toplantıları için Brunei’de bulunduğunuz 2 Temmuz 2013 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığınız bir saatlik görüşmede bu konuya değinmediğiniz de basında yer aldı. Dinleme skandalı konusunda sadece “izahatları, açıklamaları aldıktan sonra durumu tekrar değerlendiririz” demekle yetindiğiniz bilinmektedir.

-Konuyla ilgili olarak son bir haftada ABD nezdinde hangi girişimlerde bulundunuz, girişiminizi varsa sonucu ne oldu?

-Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande “Ortak tutum alalım” açıklamasını yaparken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton endişe duyduğunu belirterek ABD’den izahat isterken, AB komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Redling “Ortaklarını dinliyorlarsa büyük transatlantik pazarı için müzakere yapamayız”, AP Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda’nın da dinleme doğruysa pozisyon değiştireceklerini ifade etmesi karşısında Türkiye’nin gerekli sertlikte tepki ver(e)memesinin gerekçesi nedir?

- Bu konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan herhangi bir resmi yazılı açıklama var mıdır, varsa hangi tarih/saatte yapıldı ve içeriği nedir?

- Türkiye’nin Washington’daki ABD Büyükelçiliği ile büyükelçilik rezidansı, söz konusu skandal sonrasında dinleme cihazlarına karşı herhangi bir arama-taramaya tabi tuttunuz mu, sonucu ne oldu? ABD Büyükelçiliğimiz en son hangi tarihte dinleme-izleme cihazlarına karşı arama-taramadan geçirildi?

- ABD’nin dinleme yaptığının ortaya çıkmasının ardından MİT Müsteşarlığı’na bu konuyla ilgili olarak görev verildi mi? Verildiyse elde edilen ilk bulgular “kamuya açıklanabilir boyutlarıyla genel olarak” nedir?