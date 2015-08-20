CHP'den 'Cumhurbaşkanı'na seçimlerde propaganda yasağı' teklifi

CHP Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın’ın, Cumhurbaşkanlarına genel ve yerel seçimlerde propaganda yasağı ve devlet bütçesinin kullanımıyla ilgili sınırlama getiren “etik ilkeler” yasa teklifi CHP yönetimince onaylanarak Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı Etik Davranış İlkeleri Yasa Teklifi’ne göre Cumhurbaşkanı, kendi aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi dışındaki seçimlerde, Anayasa’da yazılı tarafsızlık ilkesini zedeleyecek şekilde propaganda yapamayacak. Teklifin gerekçesinde, “Cumhurbaşkanının hukuka, siyasi etiğe aykırı tutum ve söylemleri kamuoyunun malumudur. İşaret ettiği parti dışındaki tüm partilerin başkanları ve sözcüleri tarafından dile getirilen görüşlere, sanki rakip siyasi partinin lideriymiş gibi üstelik isim de vererek cevaplar yetiştirme gayretine girmiştir. Cumhurbaşkanı, anayasaya aykırı olmasına rağmen kural tanımazlığını muhalefet partilerinin seçim bildirgelerini eleştirerek sürdürmüş, bunları yaparken dini ve milli değerleri de kullanmaktan geri kalmamıştır” denildi.

'Bir ay önceden yasak'

Teklife göre Cumhurbaşkanı, genel seçim, yerel seçim ve referandumlarda, devlet kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, yerel yönetimler ve Toplu Konut İdaresi’nin her türlü miting, açılış, toplu açılış, organizasyon, tören, ziyaret, açık hava toplantısı gibi etkinliklerine katılamayacak. Cumhurbaşkanı, bu seçimlerin bir ay öncesinde siyasi içerikli, herhangi bir siyasi partiye yönlendirici veya seçmenin oyunu etkileyecek nitelik taşıyan mahiyette konuşma yapamayacak. Teklifte, “Cumhurbaşkanı; belirlenen seçim takviminden bir ay önce de katılacağı tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Görevini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle hiçbir ayrım yapamaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz. Takdir yetkisini, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanır. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranış veya eylemde bulunamaz” hükmü bulunuyor.