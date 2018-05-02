CHP'den cezaevindeki çocuklara ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Tekin Bingöl ile Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Sincan Cezaevi’nde anneleriyle birlikte kalan çocukları ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki ziyarette anneleriyle birlikte kalan Dilara, Kader, Mihriban, Hazar, Gazel ve Ceren ile bir araya gelen CHP heyeti, çocuklara çikolata ve giyim eşyasından oluşan bayram hediyesi dağıttı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, çocuklarla yakından ilgilenen Kılıçdaroğlu, mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere bu sorunun çözülebilmesi için atılabilecek adımlar konusunda çalışılması talimatı verirken seçim bildirgesinde bu konuya ilişkin çözüm önerilerinin yer alması kararı alındı.



Ailelerin sorunlarını da dinleyen CHP heyeti, çocuklarla bir süre oyun oynadı. Ziyaret sırasında tutukluların sorunlarıyla ilgilenen Kılıçdaroğlu, hukuki destek talep eden mahkumlara yardımcı olacağı sözünü verdi. Aynı şekilde, kurmaylarına cezaevi koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının çözülmesi konusunda mevzuattan kaynaklanabilecek konuların hükümet yetkililerine iletilmesi talimatını verdi.



CHP heyetine mevzuat gereği 0-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte cezaevinde kaldığı bilgisi verildi. Uzmanlar, Avrupa’da 3 yaşın üzerinde çocukların cezaevine alınmadığı bilgisini verirken Almanya başta olmak üzere çoğu AB ülkesinde 3-6 yaş arasındaki çocukların devlet himayesinde özel eğitime tabi tutuldukları, belli aralıklarla anneleriyle görüştükleri bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu, kurmay heyetine, “Bu konuyu çalışalım. Yasal düzenleme teklifini iletelim ve gerekirse seçim beyannamesine koyalım” talimatını verdi. Heyet, infaz koruma memurları ile infaz koruma memurları dışındaki cezaevi personelinin de sorunlarını dinledi.