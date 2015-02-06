CHP'den cemaat açılımı; Silivri ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvurdular

Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde, Silivri'de tutuklu bulunan pek çok ismi ziyaret eden CHP heyeti, bu kez Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Samanyolu Yayın Grubu'nun 14 Aralık operasyonunda tutuklanan başkanı Hidayet Karaca'yı, Silivri'de ziyaret edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve savcı kökenli İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'den oluşacak CHP heyeti, Pazartesi günü Silivri'de Hidayet Karaca'yı ziyaret etmek için, Adalet Bakanlığı'na resmen başvuruda bulundu.

Başvuru sonucunun, bugün öğleden sonra alınması bekleniyor.

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 14 Aralık operasyonu ile gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Karaca, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla 54 gündür tutuklu bulunuyor.

14 Aralık operasyonunda, aralarında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Dumanlı daha sonra serbest bırakılmıştı.