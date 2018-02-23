CHP'den Celalettin Can için şiirli açıklama: Büyük usta Nazım'ın dediği gibi...

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı Tekin Bingöl, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yapılan gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. “Herkesi korkutmaya çalışanlar, herkesten daha fazla korkuyorlardır” diyen Bingöl, sosyal medya paylaşımalrından dolayı tutuklanan Türkiye'de uzun yıllar süren Kürt sorununu çözmek için AKP tarafından başlatılan çözüm sürecindeki akil insanlar arasında bulunan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can için yaptığı açıklamada, Nazım Hikmet Ran’ın ‘Korkuyorlar’ şiirine yer evrdi.

78’liler Girişimi sözcüsü Celalettin Can’ın Afrin harekatıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasına CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Bingöl, “Herkesi korkutmaya çalışanlar, herkesten daha fazla korkuyorlardır” ifadelerine yer verdi.

"AKP korkuyor"

AK Parti’nin geçmişte akil adam olarak görevlendirdiği 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’ın ‘terörden’ tutuklandığını ve Halkevleri Eş Başkanı dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Bingöl yazılı açıklamasında, “Halkevleri bu ülkede hep demokrasi, özgürlük ve insan hakları savunuculuğu yapmıştır. Sosyal medyada AKP aleyhinde en demokratik hakkı kullananlar gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Bunun adı terör rejimdir. Kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan eden bir parti ve zihniyet en büyük terör üreticisidir. Kadim bir sözdür ‘Herkesi korkutmaya çalışanlar, herkesten daha fazla korkuyorlardır’. AKP korkuyor. Korkmakta haklılar çünkü son seçimlerine gidiyorlar. O yüzden kendisine muhalif herkesi korkutarak, sindirerek seçime gitmek istiyorlar” dedi.

"Herkese saldıracaklar"

Bingöl açıklamasında Nazım Hikmet Ran’ın ‘Korkuyorlar’ şiirine de yer verdi:

“Bu korkuları akıllarını esir almış durumda. Kendilerinden bile korkar hale geldiler. Büyük usta Nazım’ın dediği gibi:

‘Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar

Sevmekten korkuyorlar bizim Ferhad gibi sevmekten

Tohumdan ve topraktan korkuyorlar

Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar

Ümitten korkuyorlar Robson, ümitten

Korkuyorlar kartal kanatlı kanaryam

Türkülerimizden korkuyorlar… ‘

Hiç kimse korkmasın, ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar korkacaklar. Bu yüzden herkese saldıracaklar ama Türkiye’nin özgür, eşit, demokratik bir ülke olmasını asla engelleyemeyecekler.”