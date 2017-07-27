CHP'den büyükelçi atamalarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Merve Kavakçı'nın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin "Bunu yanlış buluyoruz. Dış politikanın formüle edildiği böyle bir yere ne kadar liyakat taşıdığı tartışılan insanların atanması dış politika fiyaskosunun baş nedeni. Dışişleri itibarı dışarıdan yapılan atamalarla yıpratılmıştır" dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, Bölgesel Kürt Yönetiminde 25 Eylül'de düzenlenecek olan referanduma ilişkin şunları söyledi: "Irak anayasasına aykırı bir şekilde düzenlenmek isteniyor. Irak boyutu var ve buna karşı Irak. Tanımayacağını açıkladı. Her halkın bağımsızlık özlemine saygı duyarız. Her halkın hakkıdır da. Ama bir hukuk, düzen, yasa ve uluslararası sistem var. BU da Irak'ın toprak bütünlüğüdür. Bu referandumdan vazgeçilmesi ve çıkacak sonucun uluslararası toplumun büyük bölümünün tanımayacağını belirtmek isteriz."

"AKP'de bakanlık veremiyorlarsa büyükelçi yapıyorlar"

Öztürk Yılmaz, Merve Kavakçı'nın büyükelçi olarak atanmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Eğer AKP'de ir bakanlık veremiyorlarsa Dışişleri Bakanlığında büyükelçi yapıyorlar. Sanki burası AKP'nin arka bahçesi ve köprüsü. Bunu yanlış buluyoruz. Dış politikanın formüle edildiği böyle bir yere ne kadar liyakat taşıdığı tartışılan insanların atanması dış politika fiyaskosunun baş nedeni. Meslekten gelen insanlar var bekletilen park edilen insanlar var. Dışişleri itibarı dışarıdan yapılan atamalarla yıpratılmıştır. Bunlar kendilerini siyasi iktidara bağlı hissediyorlar. Devlet bürokrasisindeki hiyerarşiyi tanımıyorlar. Bizler 19-20 yıl görev yapıyor büyükelçi oluyoruz ama öbür türlü bir gecede oluyorlar. Doğru olmadığını düşünüyorum şahıs olarak değil prensip olarak meslekten gelen insanların yapılması gerekir. Durum değerlendirmesi tespiti yaparken bile tereddüt ediyorlar büyükelçiler acaba siyasi gazaba uğrar mıyım diye. Bu durumu yadırgadığımı söylüyorum."