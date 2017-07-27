CHP'den Büyükada tutuklamalarına tepki: Gözdağı veriliyor

CHP, tutuklanan insan hakları savunucularının serbest bırakılmasını istedi. Meclis'te açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Hak ve özgürlük kavramları hiçe sayılıyor" dedi. Ağbaba, tutuklamaların 'gözdağı' olduğunu da söyledi.

İnsan hakları savunucuları ve kadın örgütleri temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, Türkiye’nin hiçbir döneminde bu kadar özgür olmadığını iddia eden devlet yetkililerinin OHAL döneminde pek çok insan hakları örgütünü kapatıp, onlarca hak savunucusu hakkında yüzlerce dava açtığını, gözaltı ve tutuklamalarla yoğun bir baskı ortamı yaratarak ‘hak ve özgürlük’ kavramlarını hiçe saydığını ifade etti.

"Adaleti tahsis edelim"

Ağbaba, yetkilileri insan haklarını koruyup geliştireceklerine dair verdikleri taahhütleri yerine getirmeye, hukuk çerçevesinde hareket etmeye ve tahrip ettikleri adaleti yeniden tesis etmeye çağırdı, “Tıpkı geçmişte olduğu gibi bir gün yeniden insan haklarına ve hak savunucularına ihtiyaçları olabileceğini anımsatıyoruz” dedi.

Büyükada tutuklamalarının Türkiye’nin itibarını yerle bir eden siyasi bir karar olarak nitelendiren Ağbaba, 20 Temmuz sivil darbesiyle başlayan süreçte hak ihlallerinin üzerini kapatmak için insan hakları savunucularına gözdağı verildiğini söyledi.

Gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının, hiçbir ayrım yapmadan herkesin haklarını savunmuş insanlar olduğunu söyleyen Ağbaba, bunların arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğunu söyledi. Ağbaba, İnsan Hakları Komisyonu olarak hak savunucularının yanında olduklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da, OHAL gerekçe gösterilerek muhaliflere yapılan baskı sürecinde sıranın insan hakları savunucularına geldiğini söyledi. Tutuklanan hak savunucularının tanınan insanlar olduğunu anlatan Sarıhan, “Konunun yargıda olduğunu biliyoruz ama insan haklarının, kadının insan haklarının korunmasının bu tür tehditler nedeniyle Türkiye’deki insan hakları örgütlenmelerini caydırıcı, vazgeçirici sonuçlar yaratacağı kaygısını taşıyoruz. Hukuka uygun bir tutum talep ediyoruz” dedi.