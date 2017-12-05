CHP'den broşür: AKP-FETÖ kardeşliği, bir elmanın iki yarısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’liler tarafından 'FETÖ' ile işbirliği yapmakla suçlanan CHP; Erdoğan, bakanlar ve AKP’li siyasilerin Fethullah Gülen ile ilgili övgülerini broşür haline getirdi. Broşürde, Erdoğan ile Gülen’in fotoğrafları, haberler ile Erdoğan’ın “Bitsin bu hasret” sözleri de yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Halkla İlişkiler Birimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisini her fırsatta FETÖ’cü olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisine karşı “AKP-FETÖ Kardeşliği, Bir Elmanın iki yarısı: AKP ile FETÖ” başlıklı broşür yayımladı. Broşürde, “İktidarda kaldığı yıllar boyunca FETÖ’nün güçlenmesini sağlayan, bu yolla ülke içindeki gücünü artıran AKP hükümeti, güç mücadelesine girdiği FETÖ’nün darbe girişimini de ülkede tek adam rejimini inşa etmek için bir fırsat olarak kullanmaya çalışmaktadır. Böylece FETÖ, AKP’ye son bir iyilik yapmıştır” denildi.

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'Övgüler' sıralandı

AKP-FETÖ ilişkisi için “işbirliğinin dorukta olduğu 2002 ve 2013 yılları arasında tarafların birbirlerine hitapları edebiyat ve aşk kitaplarındaki ifadeleri aratmıyordu” denilerek Erdoğan’ın Gülen’e övgüleri, AKİT, Zaman, Star gazetesinin manşetleri, Gülen’in Erdoğan’a “insanlığa büyük hizmetlerde bulunan, çalışkanlığı ve gayretleriyle her günü dolu dolu yaşayan” ifadelerinin yer aldığı geçmiş olsun mesajı, Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkçe Olimpiyatı’nda Gülen için kullandığı övgü dolu ifadeler ile AKP’nin yönetiminde görev yapmış ve yapan isimlerin Gülen’i öven söylemleri kullanıldı. CHP broşüründe “Bütün bu bilgilerin ışığında AKP’nin geçmişteki FETÖ ile olan sıcak ilişkileri için kullandıkları ‘Bilmiyorduk, kandırıldık’ türü açıklamalar toplumun zekâsıyla alay etmekten başka bir şey değildir. AKP’nin çıkar çatışması içine girerek FETÖ’ye bugün sırt çevirmesi geçmişteki suçlarını unutturamaz” denildi.