CHP'den bir ilginç eylem daha

T24 - Çanakkale’de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kordon boyunda düzenlenen ‘Referandumda Hayır’ etkinliği ilgi odağı oldu. Dalgıçlar denizden bir gemi, bir oy sandığı, bir deniz feneri, 2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile işsizlik diploması çıkararak referanduma ‘hayır’ mesajı verdi.

Anayasa değişikliği paketi için 12 Eylül’de yapılacak referandum öncesi siyasi partiler dikkatleri üzerine çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleyerek kampanyalarına devam ediyor. CHP Gençlik Kolları tarafından, bugün Öğle saatlerinde kordon boyunda, ilginç bir ‘Referanduma Hayır’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Çanakkale İl Başkanı Serdar Soydan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç ile çok sayıda partili katıldı.



CHP bayrakları ile süslenmiş ‘Şampiyon 17’ isimli tekneden denize inen üç dalgıç, ‘Her Türlü Kirliliğe Hayır’ yazılı bir pankart açtı. Ardından da dibe dalarak denizden bir gemi, bir oy sandığı, bir deniz feneri, 2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile işsizlik diploması çıkartıp partililere teslim etti. AK Parti hükümetini eleştiren CHP’li gençler, partililerden ve vatandaşlardan 12 Eylül tarihinde yapılacak referandumda ‘hayır’ oyu vermelerini istedi.



Etkinliğin sonunda bir basın açıklaması yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç, “Bugün burada neden referandumda hayır oyu kullandığımızı ifade ediyoruz. Bugün Türkiye’de her dört gençten birinin işsiz olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye’de 10 milyondan fazla insanın yatağa aç girdiğini ifade ediyoruz.



Bizler Anasayanın ne olduğunu bilen gençleriz. Anayasa, toplum sözleşmesi demektir. Hiçbir şekilde bu Anayasa değişikliğinde bir toplum mutabakatı yoktur. Ne işsize, ne emekliye, ne memura, ne de çiftçiye bir çözüm getirmektedir bu Anayasa değişikliği. Bizler Anayasa’da 12 Eylül’ün getirdiği kurumların da kaldırılmasını istiyoruz. Gerçek samimiyet, ahlak burada anlaşılır.



Yükseköğretim Kurulu'nu neden kaldırmıyorlar. Bizler 12 Eylül Anayasası'nın değişmesinden yana olan gençleriz ve partiyiz. Çünkü biz 12 Eylül’de kapatılan bir partiyiz. Bu 12 Eylül darbesinin en büyük mağdurlarından biriyiz. Sayın Başbakan, Recep bey, 12 Eylül’de neredeydi. O zamanlar Milli Görüşün Gençlik Kollarında top koştururken, bizim ağabeylerimiz darağaçlarında sallanıyordu. AKP iktidarı, bu referandumda evet oyu çıkartamayacaktır. Çünkü halk gerçeği görmektedir ve sandığa yansıtacaktır” dedi.



CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç, denizden çıkarılan objelerle ilgili olarak ise, “Deniz Feneri olayının üstüne gidilmemiştir. Çünkü AKP’ye sempati duyanlar, yolsuzluğa bulaşmıştır. Bakın ÖSS’de 41 tane hata tespit edildi. Bu bir dalga geçme olayıdır. Bakın öyle bir başbakan var ki bu ülkede, ‘her üniversite mezunu iş bulacak değil ya’ diyebiliyor. Burada ahlak, insanlık, kültür nerede. Yine oy kullanan vatandaşlarımız oylarının çalındığını söylüyor. Biz de bunu iddia ediyoruz. Oylarımız ya denizden çıkıyor, ya çöplükten çıkıyor.



Bizimim hiçbirimizin anne babasının bize gemi alacak parası yok. Bugün Anadolu’da insanlar çocuklarına nasıl iş bulacak onun derdinde. İşte denizden çıkan objelerle bu konulara dikkat çekmek istedik” diye konuştu.







