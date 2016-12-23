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CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'na uyarı cezası

Murat Hazinedar disipline sevk edilmişti

23 Aralık 2016 19:51

CHP, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında karar verildi.

CHP, Hazinedar'a uyarı cezası verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin gerekçesini 03 Ekim 2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Parti Meclis Üyeleri; İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Mehmet Ali Çelebi hakkında aşağılayıcı hakaret içeren sözler söylemesi olarak açıklanmıştı.  

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