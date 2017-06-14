CHP'den Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ilk açıklama: Böyle adalete lanet olsun!

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu, mahkeme salonunda tutuklandı. Tutuklamanın ardından açıklama yapan CHP Milletvekili Engin Altay, "Böyle adalete lanet olsun" dedi.

Altay yaptığı açıklamada, "Hep söylediğim bir sözle başlamak istiyorum. Bir yerde adliyenin olması, orada adaletin olduğu anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

CHP'li Altay şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de yargının tefessül ettiğini, yürütme organının emri altına bütünüyle girdiğinin açık bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bir ülkede yargıçlar, diktatörü nasıl hoşnut ederim, vereceğim karar diktatörün bana nasıl sempatiyle bakmasını sağlar, diktatör beni nerelere yükseltir diye düşünüp karar veriyorsa böyle adalete lanet olsun. Bu karar Adalet ve Kalkınma Parti'sinden hoşnut olmayan herkese karşı gözdağıdır.

"Bütün topluma gözdağıdır"

Demokrasi yürüsün diyen bütün topluma da bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık diktatörlüklerde bile yapılabilecek büyük bir hakaretle karşı karşıyayız. Ama bilinsin ki CHP, bu ülkenin diktatörün çiftliği olmasına müsaade etmeyecektir.

"Tayyip Erdoğan şunu unutmasın CHP bu yaptıklarını yanına bırakmaz"

Değerli basın mensupları, bugün görüşülen dosya Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasının ana zeminini oluşturan dosyadır. Gün gelecek, bu evraklar, bu dosyalar nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. Bugün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Onu öyle bırakmam' ifadesi gerçek oldu. Ama Recep Tayyip Erdoğan şunu unutmasın, CHP bu yaptıklarını onun yanına bırakmayacaktır.

OHAL uygulamaları, bir korku imparatorluğu oluşturma çabaları beyhudedir, nafiledir. Önünde daha istinaf mahkemesi süreci varken, yargıtay süreci varken ve TBMM üyesi olmasına rağmen yürütmenin gladyatörü şeklinde karar veren bir hakim tarafından tutuklanıyorsa, bu tuzun koptuğu yerdir. İstanbul Adliye Mahkemesi, bir çadıra, bir sirke dönüştüğünü; soytarıların krala şirin görünmek için bu tarz kararlar vermesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum

"CHP bütün üyeleriyle direnecek"

Bu mahkeme kararını aziz milletimizin vicdanına havale ederken, CHP'nin bütün üyeleriyle birlikte direneceğimizi, yargının siyasallaşmasına boyun eğmeyeceğimizi, demokrasiyi yaşatmak konusundaki kararlılığımızı da yüce milletimize beyan ediyorum.

Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri süren Berberoğlu'nun daha sonra Silivri Cezaevi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Aynı dava kapsamında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül hakkında ise karar vermeyen mahkeme iki sanık hakkındaki dosyayı ayırdı. Gül ve Dündar hakkıdaki yargılama devam edecek. Savcılık 11 Ocak tarihinde yapılan duruşmada esas görüşünü açıklamış Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan ise 10 yıla kadar hapsini istemişti.

Gürsel Tekin: Bir tek CHP'li kalsa bile sonuna kadar bu ceberrüt düzene direnecektir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasıyla ilgili de "Hiç beklenmedik, kimsenin beklemediği bir sonucun hepimiz tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtmek istiyorum. Bu galiba özellikle son dönemlerde muhalefetin tek sesi olan CHP'ye yönelik bir susturma operasyonudur. Ama bu kararın sahipleri kimlerse, bir tek CHP'li kalsa bile sonuna kadar bu ceberrüt düzene direnecektir. Damat kararları vardı üç beş gün önce. Anayasanın çok net kararları olmasına rağmen milletvekilinin tutuklanması, anayasayı hiçe saymaktır. Ergenekon'un savcısıyım diyenler, bugün de görüyoruz ki bu davaların savcısı. Ergenekon nasıl çöktüyse, bu davalar da çökecektir. Siyasetçiler, gazeteciler bir gün elbet özgür kalacaklardır. " şeklinde konuştu.

CHP Milletveki Barış Yarkadaş, "Damatların üç günde serbest bırakıldığı, milletvekillerin tutuklandığı kararların hukuki olarak da bir geçerliliği yoktur" diyerek "Bir haber yayınlandığı için Enis Berberoğlu, elde hiçbir kanıt olmadan sadece ve sadece iktidarı hoşnut etmek için cezalandırılmıştır" ifadesini kullandı.

"Damatların serbest bırakıldığı yerde milletvekillerin tutuklanması kabul edilemez" diyen Yarkadaş Enis Berberoğlu'nun şu mesajı verdiğini bildirdi:

"Yaşadıklarımız bir çizgi film gibidir. Sanki biz de o oyunun içindeki aktörler gibiyiz. Bir komedinin içindeyiz. Bu cezayı bana verenler şunu bilsinler, ben bu cezaevine girerim, çıkarım, yatarım, vatanım için yatarım. Vatanımız sağ olsun. Yargıyla hesaplaşmayı sürdüreceğim"

“CHP’ye operasyonun işareti”

Öte yandan CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Twitter'daki paylaşımında Berberoğlu'nun tutuklanmasını CHP'ye yönelik operasyonunun işareti olarak yorumladı. Yarayıcı "Berberoğlu'na verilen ceza önümüzdeki süreçte CHP'ye yönelik operasyon yapılacağının ilk işaretidir.#GazetecilikSuçDeğildir" diye yazdı.

Berberoğlu'ndan ilk açıklama: