CHP'den Bekaroğlu'na teklif mi var?

CHP'de 17-18 Temmuz'da yapılacak olan olağan kurultay öncesi yapılan toplantıda, AKP ile birleşmeye karşı çıkan HAS Parti İstanbul İl Başkanı Bekaroğlu'nun partiye davet edilmesi teklif edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 34. Olağan Kurultay öncesi, milletvekilleriyle bir araya geldi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, toplantıda, AKP ile birleşmeye karşı çıkan HAS Parti İstanbul Başkanı Mehmet Bekaroğlu'nun ismi gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu bu teklifi 'değerlendireceğini' söyledi.

Bekaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın HAS Parti lideri Numan Kurtulmuş'a 'birleşme teklifi' yaptığı görüşmenin ardından sert açıklamalar yapmıştı.

AKP ile birleşmeyi sert bir şekilde eleştiren Bekaroğlu, "Numan Bey yanlış yaptı, vedalaştım" ifadelerini kullanmıştı.