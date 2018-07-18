CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif: 28 gün kaldırılsın, TSK profesyonelleşsin

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikle ilgili 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi ve askerlikte profesyonelliğe geçilmesi önerisinde bulundu. Yalım, ''Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir'' dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yalım, özel sektörde çalışanların askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu. Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını öne süren Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

"Bu teklifle bedelli son bulmayacak"

Özkan Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, "Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığı'na tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin" dedi.