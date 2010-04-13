CHP'den BDP'ye Anayasa ziyareti

T24-

Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Anadol, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarının ardından, dün AK Parti ve MHP'yi, bugün de BDP'yi ziyaret ettiklerini ifade etti.



Anadol, "Tartışma konusu olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yeniden yapılanması ile parti kapatılmasıyla ilgili yapılan değişikliklerin çıkarılarak geri kalanlar üzerinde mutabakat sağlanması ve herhangi bir referanduma yol açmayacak şekilde Meclisin uzlaşmasıyla bunların 367'yi aşarak kabul edilmesi, diğerlerinin referandum konusu olması yönündeki düşüncelerimizi ve teklifimizi bugün BDP grup başkanvekillerine ilettik, fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.





Diyalog oluşması sevindirici



BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız da Anayasa tartışmaları vesilesiyle Meclisteki partiler arasında diyalog oluşmasının sevindirici olduğunu söyledi.



CHP ile BDP arasında da böyle bir diyaloğun gelişmesinin, Türkiye'de özgürlüklerden, demokrasiden yana olan güçleri sevindirecek, umutlandıracak bir durum olduğunu dile getiren Yıldız, CHP'nin önerilerini parti yetkili kurullarında değerlendireceklerini ve görüşlerini açıklayacaklarını belirtti.









