T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den BDP'ye Anayasa ziyareti

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifi konusundaki önerileriyle ilgili BDP grubunu ziyaret etti.

13 Nisan 2010 03:00

T24- CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifi konusundaki önerileriyle ilgili BDP grubunu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Anadol, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarının ardından, dün AK Parti ve MHP'yi, bugün de BDP'yi ziyaret ettiklerini ifade etti.


Anadol, "Tartışma konusu olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yeniden yapılanması ile parti kapatılmasıyla ilgili yapılan değişikliklerin çıkarılarak geri kalanlar üzerinde mutabakat sağlanması ve herhangi bir referanduma yol açmayacak şekilde Meclisin uzlaşmasıyla bunların 367'yi aşarak kabul edilmesi, diğerlerinin referandum konusu olması yönündeki düşüncelerimizi ve teklifimizi bugün BDP grup başkanvekillerine ilettik, fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.


Diyalog oluşması sevindirici

BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız da Anayasa tartışmaları vesilesiyle Meclisteki partiler arasında diyalog oluşmasının sevindirici olduğunu söyledi.


CHP ile BDP arasında da böyle bir diyaloğun gelişmesinin, Türkiye'de özgürlüklerden, demokrasiden yana olan güçleri sevindirecek, umutlandıracak bir durum olduğunu dile getiren Yıldız, CHP'nin önerilerini parti yetkili kurullarında değerlendireceklerini ve görüşlerini açıklayacaklarını belirtti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24