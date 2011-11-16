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CHP'den Bayraktar, Atalay ve Çelik hakkında suç duyurusu İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 15:04

-CHP'den Bayraktar, Atalay ve Çelik hakkında suç duyurusu  İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Van'da meydana gelen depremde ihmali olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na bir grup partili ile birlikte gelen CHP İl Başkanı Salıcı, çadır sorununu halledemeyen yetkililerin, deprem vergilerini duble yol yapımında kullanıldığını, Bayraktar ve Çelik'in de, çadır konusundaki eksikliklerini gizlemek için, halka riskli olduğu halde binalara girilebileceğini açıkladıklarını söyledi.  ''İkinci depremdeki kayıplar tam bir hükümet fiyaskosuydu'' diyen Salıcı, ''Bu binaların hiçbiriyle ilgili hasar tespiti yapılmamıştı. Yapılanlar sadece ön tespitlerdi. Bu nedenle, Hükümet yetkililerinin verdiği beyanlara güvenerek otellerde kalınmıştır'' şeklinde konuştu. İtalya'da 2009 yılında meydana gelen depremde hükümet yetkililerinin, deprem sonrası halkı yanlış bilgilendikleri iddiasıyla ''Kastsız ölüme sebebiyet vermekten'' yargılandıklarını ifade eden Salıcı, ''Siyaset, ülke vatandaşlarının huzur ve refahlarını yükseltmek için yapılır. Kendi hatalarını gizlemek için yurttaşlarının ölümüne sebep olanlar hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılması, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlatacaktır'' dedi. CHP'li heyet daha sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile halkı yanlış bilgilendiren diğer yetkililer hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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