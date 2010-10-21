CHP'den Başsavcı'ya destek: Uyarı görevini yapıyor

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamanın Ankara'daki yankıları devam ediyor. CHP'den ilk tepki bugün geldi ve CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Başsavcının uyarı görevini yaptığını söyledi.



Grup Başkanvekili Hamzaçebi, "Öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı herhangi bir siyasi ayrım gözetmeden tüm kamuoyuna yönelik olarak görüşlerini ifade etti. Başsavcı, mevzuatı hatırlatmıştır. Görüşlerini TBMM'ye müdahale olarak değerlendirmiyorum, Başsavcı Yalçınkaya uyarı görevini yapmaktadır" dedi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na AK Parti ve TBMM Başkanı'ndan gelen eleştirileri de üstü kapalı olarak eleştiren CHP'li Hamzaçebi, "Bu konuda titizlenenlerin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın taraf tutan eleştirileri karşısında neden sessiz kaldıklarını anlamıyorum" diye konuştu.





