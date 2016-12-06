T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’den Baskın Oran’a yanıt

Prof. Oran, verdiği söyleşide CHP'ye eleştiriler yöneltmişti

06 Aralık 2016 20:55

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda CHP’yi eleştiren Prof. Baskın Oran’a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi. Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kadar siyasi öngörüsüzlük sahibi insan az gelir dünyaya. Ülkenin geldiği hal ile ilgili saydığı her konunun müsebbibi kendisi ve kendisi gibi düşünen liberaller, ama hala CHP suçluyor. Yıllarca AKP adına, kendi deyimiyle Mayın Eşşekliği yapmış, kullanışlı aptallığından gurur duyan birinin kalkıp CHP'ye söz söylemesi akıl ve izan alır şey değil” dedi.

Baskın Oran'ın söyleşisi

“Akılsızlık ettim, anlayamadım özür dilerim’ diyeceğine hala İzmirli sarışın teyze şakalarıyla yanılgının Nirvana'sını yaşıyorsun” diyen CHP’li Veli Ağbaba şunları söyledi:

“O aklınca dalga geçmeye çalıştığın ‘laikçi teyze’ senden bin kat daha öngörülü, bin kat daha akıllı... Erdoğan'ın faşizan hayallerinin nihayet az biraz farkına varmışsın, ama bugün çıkıp ağzına iki parmak bal çalsa yine el pençe divan arkasında yerini alırsın. Böyle ‘dik duruşlu’ bir insan olarak söylediklerin birebir seni yansıtıyor. Hala gelinen süreçten dolayı CHP'yi suçluyorsun. Erdoğan'ın dün neyse bugün de o olduğunu ilk günden beri bilen o ‘fönlü teyzeler’ senin akil adam cakanı sarstığı için dayanamıyorsun. Bu feveranın nedeni de bu. Erdoğan'ın gerçek yüzünü 2003'te göremedin, 2007'de göremedin, 2010 referandumunda göremedin, Gezi'de göremedin, ama hala suçu başkalarına yıkma derdindesin.”

CHP’li Ağbaba, “Biz bir direniş gösteriyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ama bu yalnızca CHP'nin gayretiyle olmaz. Tabi ki en büyük görev bizim, ama toplumun tüm kesimlerinin faşizme karşı bir arada durması gerekiyor. Ancak, diktatörlüğe karşı mücadele hattının oluşabilmesi için önce bu liberal arkadaşların bir miktar özeleştiri yapması gerekiyor. Akil adam olduğunu iddia eden bu gibi kişilerin aklını işletmesi gerekiyor.

"Bugün Türkiye'de demokrasi yoksa, o dün desteklediğiniz çözüm süreci sonrası bugün milletvekilleri tutuklanıyorsa, insanlar cezaevine atılıyorsa bunu da sen düşün.

"CHP, ‘yetmez ama evet’ rezaletinden utanmayanlardan, faşizmin kapılarının açılmasına destek olup da hala arsızca konuşanlardan akıl da almaz, selam da almaz.”

 

ETİKETLER

baskın oranveli ağbabacevap
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-12-06T20:55:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/chpden-baskin-orana-yanit,375206","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/chpden-baskin-orana-yanit,375206"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24