CHP’den Baskın Oran’a yanıt

Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda CHP’yi eleştiren Prof. Baskın Oran’a yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi. Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kadar siyasi öngörüsüzlük sahibi insan az gelir dünyaya. Ülkenin geldiği hal ile ilgili saydığı her konunun müsebbibi kendisi ve kendisi gibi düşünen liberaller, ama hala CHP suçluyor. Yıllarca AKP adına, kendi deyimiyle Mayın Eşşekliği yapmış, kullanışlı aptallığından gurur duyan birinin kalkıp CHP'ye söz söylemesi akıl ve izan alır şey değil” dedi.

Baskın Oran'ın söyleşisi

“Akılsızlık ettim, anlayamadım özür dilerim’ diyeceğine hala İzmirli sarışın teyze şakalarıyla yanılgının Nirvana'sını yaşıyorsun” diyen CHP’li Veli Ağbaba şunları söyledi:

“O aklınca dalga geçmeye çalıştığın ‘laikçi teyze’ senden bin kat daha öngörülü, bin kat daha akıllı... Erdoğan'ın faşizan hayallerinin nihayet az biraz farkına varmışsın, ama bugün çıkıp ağzına iki parmak bal çalsa yine el pençe divan arkasında yerini alırsın. Böyle ‘dik duruşlu’ bir insan olarak söylediklerin birebir seni yansıtıyor. Hala gelinen süreçten dolayı CHP'yi suçluyorsun. Erdoğan'ın dün neyse bugün de o olduğunu ilk günden beri bilen o ‘fönlü teyzeler’ senin akil adam cakanı sarstığı için dayanamıyorsun. Bu feveranın nedeni de bu. Erdoğan'ın gerçek yüzünü 2003'te göremedin, 2007'de göremedin, 2010 referandumunda göremedin, Gezi'de göremedin, ama hala suçu başkalarına yıkma derdindesin.”

CHP’li Ağbaba, “Biz bir direniş gösteriyoruz” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ama bu yalnızca CHP'nin gayretiyle olmaz. Tabi ki en büyük görev bizim, ama toplumun tüm kesimlerinin faşizme karşı bir arada durması gerekiyor. Ancak, diktatörlüğe karşı mücadele hattının oluşabilmesi için önce bu liberal arkadaşların bir miktar özeleştiri yapması gerekiyor. Akil adam olduğunu iddia eden bu gibi kişilerin aklını işletmesi gerekiyor.

"Bugün Türkiye'de demokrasi yoksa, o dün desteklediğiniz çözüm süreci sonrası bugün milletvekilleri tutuklanıyorsa, insanlar cezaevine atılıyorsa bunu da sen düşün.

"CHP, ‘yetmez ama evet’ rezaletinden utanmayanlardan, faşizmin kapılarının açılmasına destek olup da hala arsızca konuşanlardan akıl da almaz, selam da almaz.”