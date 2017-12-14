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CHP'den Başbakan'a: MEB, 'sohbet' uygulaması ile din eğitimine evlerde devam etme kararı mı aldı?

"İddialar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyuna açıklama yapacak mı?"

14 Aralık 2017 14:28

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan'a Binali Yıldırım'a “Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), FETÖ’nün çocukların beyin yıkama yöntemi olarak kullandığı ‘sohbet’ uygulaması ile din eğitimine evlerde devam etme kararı aldığı iddiası doğru mu?” diye sordu.

Tanrıkulu, Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

"MEB himayesinde, Ensar Vakfı’nın, İlim Yayma Cemiyeti’nin, ‘dini sohbet’ adı altında Cumhuriyet düşmanı bir içerikle evlere gireceğine dair iddialar doğru mudur?


İddialar ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

İstanbul Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürünün talimatıyla ‘Öğretmen Sohbetleri Projesi’ adı altında, çocuklara, Cumhuriyet’in ilk dönemini düşmanca gösteren içerikler ile evde dini sohbet uygulaması başlatıldığı iddiası doğru mudur?


Evde dini sohbetlerde kullanılacak konuların MEB onaylı ders kitapları yerine, 'Medeniyet Yolcuları Vakfı' adı altında bir vakfın materyallerinin kullanılması kararı alınmasının gerekçesi nedir?


‘Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın yönetiminde AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanının olduğu iddiası doğru mudur?

MEB himayesinde tarikatların evlere sokulacağı ve çocukların okul dışında onların eğitim modeline emanet edilmesinin önünün açılacağı iddiaları ile ilgili olarak AKP Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?”

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