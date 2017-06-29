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CHP'den Başbakan'a "Ak troller" sorusu: Hesaplar kime ait; finansmanı nereden geliyor?

Tanrıkulu 6 bin kişinin "Sosyal Medya Temsilcisi" adıyla eğitildiği iddiasını sordu

29 Haziran 2017 18:11

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya üzerinden başta "@milletinistihb1" ve "@55ajan" olmak üzere muhalifleri hedef alan Twitter hesaplarını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, "Bu ekipte yer alan 6 bin kişiye bir ücret ödendiği iddiaları doğru mudur? Bu 6 bin kişilik ekibin finansmanında, herhangi bir kamu kaynağı kullanılmakta mıdır?" diye sordu. 

Birgün gazetesinin haberine göre, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde "AKP hükümetleri döneminde sosyal medyaya uygulanan baskıları" anımsatan Tanrıkulu, iktidarı eleştiren paylaşımlara ilişkin yasal işlem başlatıldığını da hatırlattı.

“Milletin İstihbaratı (@milletinistihb1)” ve “Milletin İstihbarati (@55ajan)” gibi hesapların sosyal medya üzerinden "muhaliflere yönelik saldırılarının" yanında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın fotoğraflarını paylaşarak yorumlar yapıldığını belirten Tanrıkulu, bu hesapların kimlere ait olduğunu sordu.

“Finansmanı nereden geliyor?”

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde fotoğrafları paylaşan ve yorum yapanlar hakkında inceleme yapılmasını isteyen Tanrıkulu, AKP Hükümetinin sosyal medya çalışmalarında yer alması için 6 bin kişiyi “Sosyal Medya Temsilcisi” adıyla eğittiği iddiasını açıklanmasını istedi. Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

  • Bu ekipte yer alan 6 bin kişiye bir ücret ödendiği iddiaları doğru mudur? Bu 6 bin kişilik ekibin finansmanında, herhangi bir kamu kaynağı kullanılmakta mıdır?
  • Milletin İstihbaratı (@milletinistihb1) | Twitter’ ve ‘Milletin İstihbarati (@55ajan) | Twitter’ hesapları kimlere aittir?
  • Bu hesaplar resmi hesaplar mıdır? Resmi hesap değilse, ilgili hesaplar hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?
  • Hesaplar resmi hesap değilse ve bu durum bilinmekteyse, bahse konu hesaplar ile ilgili olarak neden gerekli işlemler yapılmamaktadır?
  • 2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 28 Haziran tarihi itibariyle toplam kaç sosyal medya hesabı hangi gerekçelerle kapatılmıştır?”

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