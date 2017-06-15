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CHP'den Başbakan Yardımcısı Türkeş'e MİT TIR’ları sorusu

"Silahlar kime gidiyordu?"

15 Haziran 2017 01:33

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MİT TIR’ları davası kapsamında İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin olarak, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in “Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu” sözlerini TBMM gündemine taşıdı ve “Silahlar kime gidiyordu?" sordu.

Topal, Türkeş tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

CHP’li Topal, Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklandığını hatırlatarak Tuğrul Türkeş’in 2015 yılındaki sözlerini hatırlattı.

Tuğrul Türkeş’in katıldığı televizyon programında sarf ettiği "Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler'e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. İddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayır bucak Türkmenleriyle, Halep'tekilerle irtibatımız var" sözlerine dikkat çeken CHP’li Topal, şu soruyu yöneltti:

Sayın Türkeş, bahse konu MİT TIR’larında taşınan silahlar kime ya da hangi gruplara gönderilecekti? Açıklamanızda ifade ettiğiniz bilgiyi kimden almıştınız?

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