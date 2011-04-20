CHP'den Başbakan hakkındda suç duyurusu

T24 - CHP, "Biz de 5-10 bin genç yürütürdük" sözleri için Başbakan Erdoğan'a suç duyurusunda bulundu.

CHP’Dden yapılan yazılı bir açıklamada, bu partinin PM üyesi Avukat Mahmut Tanal’ın, ‘suç işlemeye tahrik ettiği gerekçesiyle’ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Avukat Tanal’ın suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Yüksek öğrenim geçiş sınavı nedeni ile skandal şifreleme olayı kamuoyuna yansımıştır.

YGS 'deki şifreleme nedeni ile kamuoyunda sınava giren öğrenci ve velileri tarafından büyük bir tepki ile karşılandığı için demokratik hakkı olan taleplerini çeşitli etkinlikler şekilde dile getirerek yürüyüşler yapmışlardır.

Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratik tepki hakkı olarak yapılan yürüyüşleri hazedemeyerek, karşılarına biz de beş bin genci koyarız ama şeklinde, gemilim yaratan ve şiddet çağrıştıran açıklaması, TCK madde 214 uyarınca suç işlemeye tahrik kapsamındadır.

TCK Madde 214: Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demektedir. Bu açıdan, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında tehlike suçu söz konusu olduğundan TCK Mad.214 uyarınca şüpheli hakkında soruşturmanın icrası ile cezalandırılmasını arz ederim.” .





