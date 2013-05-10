CHP'den Başbakan hakkında gensoru önergesi

CHP, "BAŞKENTGAZ'ın özelleştirilmesinde, ihale sürecini onaylayarak, kamunun ve halkın zarar görmesine neden olduğu" iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve 50 milletvekilinin imzasını taşıyan gensoru önergesinin gerekçesinde, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin yüzde 80'inin 2007'de üç kez ihaleye çıkarıldığı, 3 milyar dolar gelir beklenen ihalelerde verilen en yüksek teklifin 1 milyar 610 milyon dolar olması ve bedellerin ödenmemesi nedeniyle özelleştirmenin gerçekleştirilemediği anımsatıldı.

Gerekçede, 4 Temmuz 2012'deki yasa değişikliğiyle özelleştirme sonrası uygulanacak tarifenin 10 yıldan 8 yıla indirilerek, kalan yüzde 20 hissenin de özelleştirme kapsamına alındığı anlatıldı.

Süreç içerisinde doğalgaz hatlarının yenilendiği, abone sayısının 1 milyon 411 bine ulaştığına değinilen gerekçede, 25 Ocak 2013 tarihindeki 4. ihalede en fazla 1 milyar 162 milyon dolar teklif verildiği anımsatıldı.

Başbakan Erdoğan'ın bir televizyon kanalında "Karlılık olayını milletimizin lehine düşünmek durumundayız. Mesela BAŞKENTGAZ'da 1.5 milyar doları yakalamışız. Türkiye bu kadar güçlü olmuşken, enerjide bu kadar güçlü bir yere gelmişken, sen 'nasıl oluyor da şimdi 1.100 veriliyor' demez misin" dediği ifade edildi.

Erdoğan'ın, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı olarak 14 Mart 2013'te ihaleyi onayladığı belirtilen gerekçede, şöyle denildi:

"Piyasa değeri çok daha yüksek olan BAŞKENTGAZ'ın bu kadar düşük bedelle satılmasıyla oluşacak kamu kaybı son derece büyüktür. Başbakan'ın, kendi sözlerinin aksine, Türkiye'nin 2. büyük doğalgaz dağıtıcısı olan BAŞKENTGAZ ihalesini, hangi gücün etkisiyle ve hangi pazarlıklar sonucunda onayladığını kamuoyuyla paylaşması ve hesap vermesi gerektiği çok açıktır. Ayrıca, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemli bir gelir kaynağından mahrum olması yanında, doğalgaz satış fiyatındaki kamu kontrolü tamamen ortadan kalkacak; tüketiciler, dağıtıcı firmanın tekel gücünden kaynaklanan fiyat politikasıyla mağdur olacaktır."