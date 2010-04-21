CHP'den Başbakan hakkında gensoru

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6. maddeye 336 kabul, 70 ret

'Grev yasaklarının kaldırılmasına' 335 kabul oyu

TBMM Genel Kurulu'nda pazartesi günü (19 Nisn 2010) başlayan ve gergin geçen Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sürerken CHP, Başbakan Erdoğan hakkında gensoru verdi.Gensoru önergesinde ''Seimens, Daimler Benz ve Deltapine adlı yabancı şirketlerin Türkiye'de rüşvet dağıttıklarını kabul ettikleri'' savunularak, ''Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın herhangi bir işlem yapmadığı'' iddiasına yer verildi.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (22 Nisan 2010) saat 11:30'da TBMM düzenleyeceği basın toplantısında gensoru önergesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi verecek.Geçtiğimiz günlerde Daimler, 1998 -2008 yılları arasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu en az 22 ülkede rüşvetle kamu ihalelerini kazandığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı "hükümet yetkililerine rüşvet vermekle" suçlanmıştı.İddilarla ilgili olarak ABD’de soruşturma açılan otomotiv devi Daimler, 185 milyon dolar ceza ödemeye razı olarak dosyanın kapanmasını sağlamıştı.TBMM Genel Kurulu'ndaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada; 336 kabul, 70 ret oyu kullandı; 1 oy geçersiz sayıldı, 1 oy da boş çıktı.Maddeyle, Anayasa'nın 53. maddesinin kenar başlığı ''Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme'' şeklinde değiştiriliyor. Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme hakkına sahip olacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Uzlaştırma Kuruluna başvurabilecek. Uzlaşma Kurulu kararları, kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak.Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Uzlaştırma Kurulu'nun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenecek.Oy kullanma işlemi sırasında muhalefet partileri milletvekilleri, bazı üyelerin kabinlerin ve katiplerin bulunduğu yerde durmalarından dolayı tepki gösterdiler. Bu nedenle zaman zaman tartışma çıktı. Bu sırada CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile Devlet Bakanı Egemen Bağış ve AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı arasında tartışma yaşandığı görüldü.7'inci maddeye ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. 335 kabul, 69 ret, 3 çekimser oy kullanıldı, 1 oy da boş çıktı.Maddeyle, Anayasa'nın ''Grev Hakkı ve Lokavt' başlıklı 54. maddesinde değişiklik yapılıyor. Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.Oylama sırasında CHP'li milletvekilleri, kabin perdeleri açıkken zarflara oy konulduğunu ileri sürerek itirazda bulundular. TBMM Başkanı Şahin, milletvekillerini uyardı.Genel Kurul'da, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesinin görüşülmesine başlandı.