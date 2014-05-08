CHP'den Başbakan Erdoğan'a soruşturma önergesi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile ilgili önümüzdeki hafta Meclis soruşturma önergesi vereceklerini açıkladı.

MHP ile ortak noktalarını açıklayan Hamzaçebi, “Ortak noktamız, Recep Tayip Erdoğan cumhurbaşkanı olmamalıdır, olmayacaktır” dedi.

Parlamentoda CHP İçel Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, avukatların Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti tuttuklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Balyoz davasında TSK mensupları hukuksuz bir şekilde mahkum edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan yeniden yargılanmaya olumlu baktıklarını söylemiştir. Kamuoyuna bir umut verilmiştir. Başbakan Erdoğan yeniden yargılama lafını unutmuştur. Bizim yeniden yargılama konusunda iki teklifimiz var, 9 Ocak 2014 tarihinde ve 6 Şubat 2014 tarihinde verdiğimiz teklifler. Her ikisinde de bu hukuksuz yargılamalar sonucu mahkum edilen insanların davalarının yeniden görülmesini sağlayan bir düzenleme önerdik. Bu tekliflerimiz komisyonlarda bekliyor” dedi.

“Onlar Anayasa Mahkemesi önünde, bizde TBMM’de bu nöbeti tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz” diyen Akif Hamzaçebi, Başbakan Erdoğan’a bir çağrıda bulunarak CHP’nin yeniden yargılanma konusunda tekliflerinin görüşülmek üzere Genel Kurula getireceklerini belirtti.

Engin Alan teklifi

TBMM Başkanı Çiçek’in, İstanbul Milletvekili Engin Alan ile ilgili Ceza İnfaz Kanununda değişiklik öngören teklif taslağı ile ilgili açıklamada bulunan Hamzaçebi, “Bu bir onur sorunudur, bunun daha fazla geciktirilmesi mümkün değildir. Teklifimiz TBMM’de bekliyor, önümüzdeki hafta bunu süratle yasalaştırabiliriz” diye konuştu.

Başbakan hakkında soruşturma önergesi

Başbakan Erdoğan ile ilgili önümüzdeki hafta Meclis soruşturma önergesi vereceklerini söyleyen Akif Hamzaçebi, “Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak ortaya çıkan iddialarla ilgili savcıların harekete geçmesini bekledik. Ancak gördük ki, yargı üzerinde, savcıları üzerinde hükümet tarafından oluşturulmuş büyük bir baskı vardır, savcılardan herhangi bir şekilde Başbakan hakkında bir fezlekenin gelmesi mümkün görünmüyor bu süreçte. Biz medyada yer alan ve kendisinin de doğruladığı bilgilere dayanarak Başbakan hakkında bir Meclis soruşturma önergesini veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan hakkında TBMM bir Soruşturma Komisyonu kurmak zorundadır. 4 Bakan ile ilgili iddialar konusunda nasıl çaresiz kayıp Soruşturma Komisyonu kurulması yönünde önerge vermek zorunda kalmışlar ve kendilerinin de katılmasıyla bir Soruşturma Komisyonu kurulması kabul edilmişse, Başbakan hakkındaki iddialar nedeniyle bir Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması zorunluluktur” şeklinde konuştu.

Çatı aday tartışmaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘çatı aday’ tartışmalarına yönelik MHP’den kendilerine randevu talebi gelmediğini belirten Akif Hamzaçebi, Mansur Yavaş’ın CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği veya kadın aday gösterilebileceği yönündeki iddialara cevap vererek, “Sayın Kılıçdaroğlu muhtelif isimler gündeme gelince ‘herkes aday olabilir’ diyor. Sayın Baykal, Sayın Yavaş kamuoyunda güçlü isimlerdir ama partimiz bu isimleri gösterecektir diye yorumlanmamalı. Kılıçdaroğlu ‘kadın aday göstereceğiz’ yönünde bir açıklama yapmadı, ‘kadın aday da olabilir’ yani çok geniş bir çerçeve çizdi. Türkiye’nin, insanımızın layık olduğu, çok geniş kesimleri kucaklayacak aday çatı adaydır” ifadelerini kullandı.

MHP ile ortak nokta

MHP ile ortak noktalarının ne olduğunu açıklayan Hamzaçebi, “Ortak noktamız, Recep Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmamalıdır, olmayacaktır. Böyle bir ortak noktada buluşmak çok önemlidir. Geri bir şekilde şekillenir. Biz CHP olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak çok daha geniş bir uzlaşmayı tarif ediyoruz” dedi.