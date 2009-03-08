CHP'den Balbay'a destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın 'Ergenekon' soruşturması kapsamında 'iddianame ortada yokken tutuklanmasının, basın özgürlüğü ve demokrasi açısından çok düşündürücü olduğunu' ifade etti.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, Ateş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'a dayanışma mesajı gönderdi. Ateş, mesajında şunları kaydetti:



'Cumhuriyetçi, Atatürkçü, özgürlükçü ve ulusalcı kimliğiyle tanınan Mustafa Balbay'ın serbest bırakılmasından 9 ay sonra, daha iddianame ortada yokken, tekrar gözaltına alınarak tutuklanması, basın özgürlüğü ve demokrasimiz açısından çok düşündürücüdür.



Bir düşünce insanının, ülkemizin önemli gazetecilerinden birinin, anayasal düzeni değiştirmek suçlamasıyla ilişkilendirilmesini günümüzde anlama olanağı yoktur. Bu uygulamalar muhalefeti ve demokrasi güçlerini sindirmeye yönelik hareketlerdir.



Söz konusu 'Ergenekon' davası hukuki vasfını kaybetmiştir. Siyasi bir davadır ve komediye dönüşmüştür.



Savcılık görevini Başbakanın üstlendiği bir hukuk davasına dünya demokrasi tarihinde rastlanmamıştır. Bu dava demokrasi ayıbıdır. Savcı Başbakan bu davanın altında kalacaktır.



İşgal kuvvetlerinin dahi susturamadığı Cumhuriyet'i ve basınımızı savcı başbakanların hiç susturamayacağına inanıyorum.



Özgür, demokratik basınımızın sembolü haline gelen Cumhuriyet ve sayın Mustafa Balbay'a dayanışma duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'

