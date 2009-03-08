T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Balbay'a destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın tutuklanmasını eleştirdi

08 Mart 2009 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın 'Ergenekon' soruşturması kapsamında 'iddianame ortada yokken tutuklanmasının, basın özgürlüğü ve demokrasi açısından çok düşündürücü olduğunu' ifade etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Ateş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız'a dayanışma mesajı gönderdi. Ateş, mesajında şunları kaydetti:

'Cumhuriyetçi, Atatürkçü, özgürlükçü ve ulusalcı kimliğiyle tanınan Mustafa Balbay'ın serbest bırakılmasından 9 ay sonra, daha iddianame ortada yokken, tekrar gözaltına alınarak tutuklanması, basın özgürlüğü ve demokrasimiz açısından çok düşündürücüdür.

Bir düşünce insanının, ülkemizin önemli gazetecilerinden birinin, anayasal düzeni değiştirmek suçlamasıyla ilişkilendirilmesini günümüzde anlama olanağı yoktur. Bu uygulamalar muhalefeti ve demokrasi güçlerini sindirmeye yönelik hareketlerdir.

Söz konusu 'Ergenekon' davası hukuki vasfını kaybetmiştir. Siyasi bir davadır ve komediye dönüşmüştür.

Savcılık görevini Başbakanın üstlendiği bir hukuk davasına dünya demokrasi tarihinde rastlanmamıştır. Bu dava demokrasi ayıbıdır. Savcı Başbakan bu davanın altında kalacaktır.

İşgal kuvvetlerinin dahi susturamadığı Cumhuriyet'i ve basınımızı savcı başbakanların hiç susturamayacağına inanıyorum.

Özgür, demokratik basınımızın sembolü haline gelen Cumhuriyet ve sayın Mustafa Balbay'a dayanışma duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24